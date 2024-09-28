https://ria.ru/20240928/tankisty-1975253533.html

Танкисты "Ахмата" уничтожили группу пехоты ВСУ под Суджей

Танкисты "Ахмата" уничтожили группу пехоты ВСУ под Суджей - РИА Новости, 28.09.2024

Танкисты "Ахмата" уничтожили группу пехоты ВСУ под Суджей

Танковый экипаж группы командира "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны российских сил под Суджей в Курской... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:51

2024-09-28T16:51

2024-09-28T16:51

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен - РИА Новости. Танковый экипаж группы командира "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны российских сил под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости танкист с позывным "Заза". "Вчера очень напряженный был денек. Мы выехали со своим экипажем на позиции, и за нами сразу вылетели два FPV-дрона, их РЭБ заглушил, потом по нам начала работать артиллерия. Мы два прилета услышали, отступили, перебрались на другую закрытую позицию и отработали потом на отлично... Остановили наступление", - отметил "Заза". По словам танкиста, пехота ВСУ регулярно, но безуспешно пытается прорвать линию обороны на данном участке. Как дополнил боец спецназа "Ахмат" с позывным "Ракета", танкисты на данном участке фронта работают очень активно. "Мы очень часто работаем и очень активно (под Суджей в Курской области - ред.), так что вопрос по поводу частоты нашей работы считаю не особо актуальным, потому что работа идет постоянно", - сказал "Ракета". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,1 тысячи военных, 132 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность