https://ria.ru/20240928/syrskiy-1975253822.html
"Прячется на даче": Безуглая потребовала объяснений от Сырского
"Прячется на даче": Безуглая потребовала объяснений от Сырского - РИА Новости, 29.09.2024
"Прячется на даче": Безуглая потребовала объяснений от Сырского
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила на своей странице Facebook*, что главком ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче, и потребовала объяснений. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-28T16:53
2024-09-28T16:53
2024-09-29T02:37
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила на своей странице Facebook*, что главком ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче, и потребовала объяснений."Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — задалась вопросом политик.Как отметила Безуглая, среди военных уже распространяется информация о том, что Баргилевича арестовали за коррупцию, что, по ее словам, снижает и без того низкий авторитет Генштаба ВСУ.Депутат призвала обоих объявиться и дать комментарий."Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — заключила она.В воскресенье Безуглая обвинила Сырского в будущей возможной потере города Угледара в ДНР. По ее словам, вина главкома заключается в том, что он создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240928/vsu-1975233846.html
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"Прячется на даче": Безуглая потребовала объяснений от Сырского
Депутат Рады Безуглая: Сырский прячется на даче в Харьковской области
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила на своей странице Facebook*, что главком ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче, и потребовала объяснений.
"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — задалась вопросом политик.
Как отметила Безуглая, среди военных уже распространяется информация о том, что Баргилевича арестовали за коррупцию, что, по ее словам, снижает и без того низкий авторитет Генштаба ВСУ.
Депутат призвала обоих объявиться и дать комментарий.
«
"Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — заключила она.
В воскресенье Безуглая обвинила Сырского в будущей возможной потере города Угледара в ДНР. По ее словам, вина главкома заключается в том, что он создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.