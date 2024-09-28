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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования за сутки потеряли до 125 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:49
2024-09-28T12:49
2024-09-28T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 125 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152 мм орудие Д-20, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю