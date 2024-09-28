https://ria.ru/20240928/svo-1975231479.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 28.09.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования за сутки потеряли до 125 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:49

2024-09-28T12:49

2024-09-28T13:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 125 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152 мм орудие Д-20, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)