https://ria.ru/20240928/svo-1975230887.html
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ
Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:46
2024-09-28T12:46
2024-09-28T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4db21e562d7daf6006ec2b57703fd3d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ
.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.