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Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 28.09.2024 (обновлено: 13:10 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/svo-1975230887.html
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ
Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:46
2024-09-28T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ

Минобороны: группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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