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Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024

Группировка "Юг" отразила восемь контратак ВСУ

Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:46

2024-09-28T12:46

2024-09-28T13:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 725 военнослужащих, танк и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика