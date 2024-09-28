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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 28.09.2024 (обновлено: 14:48 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/svo-1975230532.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:45
2024-09-28T14:48
специальная военная операция на украине
харьковская область
макеевка
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США два бронетранспортера М113, 155-мм гаубица М777, две 155-мм гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.В зоне ответственности "Южной" группировки войск украинские войска потеряли до 725 военнослужащих, "Центра" — более 620, "Востока" — до 125 солдат. В зоне ответственности "Севера" и "Днепра" — по 60 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, макеевка, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли около 1990 солдат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США два бронетранспортера М113, 155-мм гаубица М777, две 155-мм гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск украинские войска потеряли до 725 военнослужащих, "Центра" — более 620, "Востока" — до 125 солдат. В зоне ответственности "Севера" и "Днепра" — по 60 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМакеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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