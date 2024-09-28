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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 28.09.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:45

2024-09-28T12:45

2024-09-28T14:48

специальная военная операция на украине

харьковская область

макеевка

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США два бронетранспортера М113, 155-мм гаубица М777, две 155-мм гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.В зоне ответственности "Южной" группировки войск украинские войска потеряли до 725 военнослужащих, "Центра" — более 620, "Востока" — до 125 солдат. В зоне ответственности "Севера" и "Днепра" — по 60 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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макеевка

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донецкая народная республика

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харьковская область, макеевка, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика