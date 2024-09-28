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Группировка "Север" уничтожила более 60 военных ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 28.09.2024 (обновлено: 13:10 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/svo-1975230156.html
Группировка "Север" уничтожила более 60 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила более 60 военных ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Север" уничтожила более 60 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:43
2024-09-28T13:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила более 60 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Север" уничтожила более 60 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВолчанскБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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