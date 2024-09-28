https://ria.ru/20240928/sumy-1975215711.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:17

2024-09-28T10:17

2024-09-28T10:17

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сумская область