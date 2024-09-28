https://ria.ru/20240928/sumy-1975215711.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:17
2024-09-28T10:17
2024-09-28T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв