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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/sumy-1975215711.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:17
2024-09-28T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.
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украина
сумская область
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в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

"Общественное": в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар в Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар в Сумской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Звук взрыва снова раздался в субботу в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные своих корреспондентов.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 08.34 мск тревога звучит в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская область
 
 
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