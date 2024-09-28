https://ria.ru/20240928/stanki-1975181169.html

Резидент столичной ОЭЗ пополнил парк оборудования новыми станками

Резидент столичной ОЭЗ пополнил парк оборудования новыми станками - РИА Новости, 28.09.2024

Резидент столичной ОЭЗ пополнил парк оборудования новыми станками

Компания "ТЗМОИ", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", закупила новые станки с числовым программным управлением, обладающие возможностями... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:00

2024-09-28T10:00

2024-09-28T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975180889_0:96:1842:1132_1920x0_80_0_0_b76c8b644b6c49a176292f22dc973d6b.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Компания "ТЗМОИ", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", закупила новые станки с числовым программным управлением, обладающие возможностями 3D-обработки, для увеличения выпуска и улучшения качества продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Компания "ТЗМОИ" – один из ведущих российских производителей стерилизационного и дезинфекционного оборудование, необходимого для бесперебойного функционирования лечебно-профилактических учреждений. В его ассортименте – паровые и низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки для обеззараживания медицинских отходов, а также дезинфекционно-моечные аппараты."Столица является одним из крупнейших центров России по производству современных медикаментов, медицинских изделий и оборудования. Столичная отрасль включает более трехсот предприятий, которым по поручению мэра Москвы оказывается всесторонняя поддержка. Резиденты особой экономической зоны столицы получают ряд налоговых преференций, позволяющих значительно инвестировать в развитие высокотехнологичного бизнеса. Например, производитель медицинского оборудования для инфекционного контроля сэкономил на налогах свыше четырехсот миллионов рублей", – привели в ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что в 2023 году компания удвоила свои производственные площади – до 3,3 тысячи квадратных метров, а в текущем году дооснастила технологические линии пятью новыми станками, которые позволят увеличить производительность труда и повысить качество выпускаемой продукции.В прошлом году компания "ТЗМОИ" запустила новый цех металлообработки и роботизированной сварки с высокой степенью технологической автоматизации. Это позволило нарастить объем серийного выпуска продукции более чем на 25 процентов.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, компания "ТЗМОИ" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" с 2020 года. Предприятие активно инвестирует средства в расширение производственных мощностей."Очередная партия современных станков позволит значительно сократить трудозатраты и амортизацию существующего машинного парка. Мощности предприятия способны выпускать более 1500 единиц высокотехнологичной медицинской техники в год", – приводятся в сообщении слова Дегтева.Компания специализируется на импортозамещении. Так, дезинфекционно-моечные машины для медицинских изделий – полностью отечественного производства.Член совета директоров "ТЗМОИ" Алексей Зезуля добавил, что в конце прошлого года компания запустила в серийное производство современные паровые стерилизаторы с автоматическим управлением, потребляющие на 20 процентов меньше воды, чем их предшественники."Этому способствовало внедрение в продукт новых технологических и конструктивных решений собственной разработки. В 2025 году мы готовим к выводу на рынок новую линейку паровых стерилизаторов, полностью разработанную на заводе. При разработке и усовершенствовании моделей мы учитываем опыт эксплуатации, что позволяет оптимизировать оборудование в соответствии с запросами российских лечебных учреждений", – цитируют в ДИПП Зезуля.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, анатолий гарбузов