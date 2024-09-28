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СМИ: в США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя
СМИ: в США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя - РИА Новости, 28.09.2024
СМИ: в США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя
Более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя в американском штате Теннесси из-за наводнения, были эвакуированы при помощи вертолетов, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:49
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя в американском штате Теннесси из-за наводнения, были эвакуированы при помощи вертолетов, сообщает телеканал CBS News. Ранее местное телевидение сообщало, что 54 человека, среди которых пациенты и персонал, оказались в ловушке на крыше госпиталя, поскольку здание практически полностью оказалось под быстро прибывшей водой, а подъезды к нему были затоплены. "Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения на крыше больницы в Эрвине, на востоке Теннесси", - говорится в сообщении телеканала. Ранее число жертв урагана "Хелен", который обрушился на юго-восточную часть США, достигло 33. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма.
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теннесси, в мире, сша
СМИ: в США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя
CBS: в США спасли более 50 человек, загнанных наводнением на крышу госпиталя
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя в американском штате Теннесси из-за наводнения, были эвакуированы при помощи вертолетов, сообщает телеканал CBS News.
Ранее местное телевидение сообщало, что 54 человека, среди которых пациенты и персонал, оказались в ловушке на крыше госпиталя, поскольку здание практически полностью оказалось под быстро прибывшей водой, а подъезды к нему были затоплены.
"Власти успешно эвакуировали по воздуху более 50 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за стремительного наводнения на крыше больницы в Эрвине, на востоке Теннесси", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее число жертв урагана "Хелен", который обрушился на юго-восточную часть США
, достигло 33. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма.