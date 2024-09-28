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Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024
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01:08 28.09.2024 (обновлено: 09:27 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/ssha-1975195149.html
Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке
Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2024
Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден поручил скорректировать военное присутствие Штатов на Ближнем Востоке в случае необходимости и обеспечить безопасность посольств в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T01:08
2024-09-28T09:27
сша
ближний восток
в мире
джо байден
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
бейрут
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил скорректировать военное присутствие Штатов на Ближнем Востоке в случае необходимости и обеспечить безопасность посольств в странах региона, сообщает Белый дом.&quot;Байден в течение дня несколько раз получил обновления о ситуации на Ближнем Востоке от своей команды по нацбезопасности. Он поручил Пентагону оценить и скорректировать при необходимости присутствие сил США в регионе, чтобы обеспечить сдерживание, защиту сил и поддержку целей США&quot;, — говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.Там отмечается, что Байден также поручил "обеспечить, чтобы посольства США в регионе предприняли все необходимые меры по защите".В пятницу вечером в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявил позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который якобы расположен под жилыми домами в центре района Дахия. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. Байден и Пентагон заявили, что США не знали заранее об атаке и не причастны к ней.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой""Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.
https://ria.ru/20240928/beyrut-1975195334.html
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сша, ближний восток, в мире, джо байден, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), хезболла, бейрут
США, Ближний Восток, В мире, Джо Байден, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Бейрут
Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке

Байден поручил корректировать присутствие США на Ближнем Востоке, если нужно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил скорректировать военное присутствие Штатов на Ближнем Востоке в случае необходимости и обеспечить безопасность посольств в странах региона, сообщает Белый дом.
«

"Байден в течение дня несколько раз получил обновления о ситуации на Ближнем Востоке от своей команды по нацбезопасности. Он поручил Пентагону оценить и скорректировать при необходимости присутствие сил США в регионе, чтобы обеспечить сдерживание, защиту сил и поддержку целей США", — говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

Там отмечается, что Байден также поручил "обеспечить, чтобы посольства США в регионе предприняли все необходимые меры по защите".
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Бейруте прогремела новая серия взрывов
01:12
В пятницу вечером в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявил позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который якобы расположен под жилыми домами в центре района Дахия. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. Байден и Пентагон заявили, что США не знали заранее об атаке и не причастны к ней.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

"Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ежедневно обстреливает север еврейского государства. В движении заявляют, что прекратят атаки только с окончанием войны в секторе Газа. От обстрелов погибли десятки граждан Израиля.
Ситуация обострилась после того, как ЦАХАЛ 30 июля ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии.
Дым в Бейруте - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
СМИ: жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже
05:43
В середине сентября в разных районах Ливана взорвались средства связи — пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. "Хезболла", власти Ливана и Иран возложили ответственность на Израиль. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало свою причастность.
После массовой детонации пейджеров и раций Израиль начал наносить удары по Ливану, назвав операцию "Стрелы севера". Армия сообщает, что атаковала более двух тысяч целей "Хезболлы", ликвидировав некоторых из командиров движения. Кроме того, удары нацелены на здания, где, по данным разведки, хранятся ракеты и снаряды, предназначенные для атак на Израиль.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль не даст "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута
01:57
 
СШАБлижний ВостокВ миреДжо БайденМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХезболлаБейрут
 
 
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