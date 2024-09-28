https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975275144.html

Спецоперация, 28 сентября: удар "Кинжалом" по инфраструктуре ВСУ

Спецоперация, 28 сентября: удар "Кинжалом" по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024

Спецоперация, 28 сентября: удар "Кинжалом" по инфраструктуре ВСУ

ВС РФ за минувшие сутки нанесли групповой удар гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и ударными беспилотниками, поразив аэродромную инфраструктуру ВСУ, сообщило... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:12

2024-09-28T20:12

2024-09-28T20:12

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки нанесли групповой удар гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и ударными беспилотниками, поразив аэродромную инфраструктуру ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1990 человек, следует из сводки военного ведомства. Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, уточнили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 370 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе танк. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 17 районах Сумской области, следует из сводки МО. Нанесен урон инфраструктуре УкраиныВласти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, повреждены "объекты критической инфраструктуры, админздание". При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Вместе с тем энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины повреждена в результате взрывов, часть региона обесточена, заявил в субботу глава местной областной военной администрации Филипп Пронин. Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской областиУкраинские войска оттеснены с левобережья Херсонской области и полностью выбиты из самых больших островов в дельте Днепра, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу. ВСУ на херсонском направлении несколько снизили активность. Сальдо добавил, что действия мелких групп в дельте Днепра, высадки с лодок на острова не прекращаются и сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Чёрного моря ниже, чем была месяц-два назад. Однако полностью исключить попытки украинской стороны высадить очередную крупную группу "самоубийц" он исключить не имеет права. При этом, по словам Сальдо, ВС РФ не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности. Поляки в строю ВСУВ составе украинских войск остается все меньше граждан Украины и все больше граждан Польши, сообщил РИА Новости Сальдо. По его словам, все меньше и меньше граждан Украины приходят в армию ВСУ, при этом все больше недостающее число для нужд вооруженных сил Украины заполняют наемники, основная часть которых - поляки. Пророссийское подполье Херсона и разведка сообщали о высокой концентрации сформированных из наемников подразделений ВСУ на правом берегу Днепра. Российская артиллерия наносит по ним точечные удары. О мире и урегулировании конфликтаУкраина достигает предела возможностей после 2,5 лет конфликта, внешнее давление в пользу переговоров с Россией усиливается, пишет испанская газета Pais. По данным издания, моральный дух на Украине начинает падать. После 2,5 лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей, также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Киев будет вынужден пойти на болезненные уступки, говорится в публикации. Экс-президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в пятницу, но не достигли консенсуса, взаимопонимания по мирному урегулированию на Украине у них нет, считает сенатор Алексей Пушков. После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа - Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ними нет и не появилось, написал политик в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что, выступая перед прессой после переговоров, Трамп заявил, что "многое узнал", но не изменил своего мнения, что конфликт надо срочно завершать. Аргументы для ГроссиГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, получит четкие доказательства проведения украинской стороной атак на Запорожскую АЭС, если со стороны ВСУ допустят ошибку и проведут атаку, которую можно будет отследить к ним, предположил в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В разговоре с агентством на полях Российской энергетической недели он подчеркнул, что пока нет доказательств украинской причастности, которые глава МАГАТЭ мог бы весомо и зримо предъявить международному сообществу. По словам дипломата, украинцы могут подставить самих себя в результате своих безрассудных действий, но пока благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами. При этом собеседник агентства отметил, что сам Гросси хорошо знает, откуда исходит угроза для станции.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

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