https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975241186.html
ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.09.2024
ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:45
2024-09-28T14:45
2024-09-28T14:45
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101, 103 и 107 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино", - говорится в сообщении.
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области
МО: ВС РФ нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны
РФ.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101, 103 и 107 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино", - говорится в сообщении.