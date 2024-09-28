https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975241186.html

ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.09.2024

ВС России нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:45

2024-09-28T14:45

2024-09-28T14:45

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 17 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101, 103 и 107 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность