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ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области
ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024
ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 370 военнослужащих и 8 единиц бронетехники, в том числе танк и две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:30
2024-09-28T14:30
2024-09-28T14:37
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 370 военнослужащих и 8 единиц бронетехники, в том числе танк и две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 Bradley производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли 370 военных и технику за сутки в Курской области