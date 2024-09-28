https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975239733.html

ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области

ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области - РИА Новости, 28.09.2024

ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в Курской области

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 370 военнослужащих и 8 единиц бронетехники, в том числе танк и две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:30

2024-09-28T14:30

2024-09-28T14:37

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

сша

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 370 военнослужащих и 8 единиц бронетехники, в том числе танк и две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 Bradley производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша