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Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 28.09.2024 (обновлено: 12:57 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975231376.html
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:49
2024-09-28T12:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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