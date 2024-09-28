https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975231376.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки

Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 28.09.2024

Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:49

2024-09-28T12:49

2024-09-28T12:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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