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Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:49
2024-09-28T12:49
2024-09-28T12:57
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 боевиков ВСУ и склад боеприпасов за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки