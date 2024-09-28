https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975231001.html

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.09.2024

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял более 620 военнослужащих и три боевые бронемашины,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:47

2024-09-28T12:47

2024-09-28T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял более 620 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка Донецкой Народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)