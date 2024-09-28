https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975231001.html
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял более 620 военнослужащих и три боевые бронемашины,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:47
2024-09-28T12:47
2024-09-28T13:16
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял более 620 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка Донецкой Народной Республики."Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки
МО: ВСУ потеряли более 620 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял более 620 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ
.
По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка Донецкой Народной Республики.
"Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.