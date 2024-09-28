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Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024
Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:45
2024-09-28T12:45
2024-09-28T13:17
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты поражены, сообщило в субботу Минобороны РФ."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
ВС РФ нанесли удар "Кинжалом" и ударными БПЛА по аэродромной инфраструктуре ВСУ