https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya-1975230774.html

Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 28.09.2024

Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:45

2024-09-28T12:45

2024-09-28T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты поражены, сообщило в субботу Минобороны РФ."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)