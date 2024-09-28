https://ria.ru/20240928/spetsoperatsiya--1974916583.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:56

2024-09-28T16:56

2024-09-28T16:56

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

вооруженные силы рф

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска ударили высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Параллельно российские части отразили 18 контратак ВСУ на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Поражены 131 район скопления живой силы и техники, восемь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 43 беспилотника.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражена несколько контратак противника в районах Любимовки, Кремяного, Камышовки и Черкасского Поречного. Пресечены пять попыток прорыва границы в направлении Медвежьего и Нового Пути. Украинская армия потеряла на этом направлении более 370 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотник, 579 зенитных ракетных комплексов, 1469 реактивных систем залпового огня, 18447 танков и других бронемашин, 15345 орудий полевой артиллерии и 26655 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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