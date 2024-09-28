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Министр обороны Израиля начал совещание с военными - РИА Новости, 28.09.2024
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21:35 28.09.2024 (обновлено: 21:36 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
Министр обороны Израиля начал совещание с военными - РИА Новости, 28.09.2024
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:35
2024-09-28T21:36
израиль
ливан
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского государства."Министр обороны Йоав Галант в настоящее время проводит оценку оперативной ситуации касательно расширения деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северной арене. В совещании принимают участие начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, начальник Оперативного управления и начальник военной разведки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240928/israel-1975282514.html
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израиль, ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, Ливан, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Министр обороны Израиля начал совещание с военными

Министр обороны Израиля Галант начал совещание с военными по операции в Ливане

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского государства.
"Министр обороны Йоав Галант в настоящее время проводит оценку оперативной ситуации касательно расширения деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северной арене. В совещании принимают участие начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, начальник Оперативного управления и начальник военной разведки", - говорится в сообщении.
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