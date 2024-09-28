https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
Министр обороны Израиля начал совещание с военными - РИА Новости, 28.09.2024
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:35
2024-09-28T21:35
2024-09-28T21:36
израиль
ливан
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского государства."Министр обороны Йоав Галант в настоящее время проводит оценку оперативной ситуации касательно расширения деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северной арене. В совещании принимают участие начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, начальник Оперативного управления и начальник военной разведки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240928/israel-1975282514.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, Ливан, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
Министр обороны Израиля Галант начал совещание с военными по операции в Ливане