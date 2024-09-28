https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html

Министр обороны Израиля начал совещание с военными

Министр обороны Израиля начал совещание с военными - РИА Новости, 28.09.2024

Министр обороны Израиля начал совещание с военными

Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:35

2024-09-28T21:35

2024-09-28T21:36

израиль

ливан

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит совещание с военными по поводу расширения военных действий в Ливане, сообщила пресс-служба минобороны еврейского государства."Министр обороны Йоав Галант в настоящее время проводит оценку оперативной ситуации касательно расширения деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северной арене. В совещании принимают участие начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, начальник Оперативного управления и начальник военной разведки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240928/israel-1975282514.html

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израиль, ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)