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Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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18:56 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/soboleznovaniya-1975267852.html
Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы
Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы
Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в субботу выразил соболезнования ливанскому движению "Хезболлах" в связи с гибелью его генерального... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:56
2024-09-28T18:56
в мире
бейрут
палестина
ливан
махмуд аббас
хасан насрулла
хезболла
палестинская национальная администрация
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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в субботу выразил соболезнования ливанскому движению "Хезболлах" в связи с гибелью его генерального секретаря Хасана Насруллы, передает палестинское агентство WAFA. Ранее пресс-служба "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в пятницу. "В субботу президент государства Палестина Махмуд Аббас выразил соболезнования ливанской "Хезболлах" в связи с мученической кончиной ее генерального секретаря шейха Хасана Насруллы", - пишет агентство. По его информации, Аббас также выразил глубокие соболезнования правительству Ливана и его народу в связи с гибелью гражданских лиц, ставших жертвами израильских ударов. Ранее поддержку "Хезболлах" в связи с гибелью Насруллы высказало противостоящее Аббасу палестинское движение ХАМАС.
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в мире, бейрут, палестина, ливан, махмуд аббас, хасан насрулла, хезболла, палестинская национальная администрация, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Палестина, Ливан, Махмуд Аббас, Хасан Насрулла, Хезболла, Палестинская национальная администрация, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы

Аббас выразил соболезнования "Хезболле" после гибели генсека Насруллы

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в субботу выразил соболезнования ливанскому движению "Хезболлах" в связи с гибелью его генерального секретаря Хасана Насруллы, передает палестинское агентство WAFA.
Ранее пресс-служба "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в пятницу.
"В субботу президент государства Палестина Махмуд Аббас выразил соболезнования ливанской "Хезболлах" в связи с мученической кончиной ее генерального секретаря шейха Хасана Насруллы", - пишет агентство.
По его информации, Аббас также выразил глубокие соболезнования правительству Ливана и его народу в связи с гибелью гражданских лиц, ставших жертвами израильских ударов.
Ранее поддержку "Хезболлах" в связи с гибелью Насруллы высказало противостоящее Аббасу палестинское движение ХАМАС.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Ирак объявил траур после гибели генсека "Хезболлы" Насруллы
Вчера, 15:27
 
В миреБейрутПалестинаЛиванМахмуд АббасХасан НасруллаХезболлаПалестинская национальная администрацияХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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