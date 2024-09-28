https://ria.ru/20240928/soboleznovaniya-1975267852.html

Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы

Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

Глава Палестины выразил соболезнования "Хезболле" после гибели Насруллы

Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в субботу выразил соболезнования ливанскому движению "Хезболлах" в связи с гибелью его генерального... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:56

2024-09-28T18:56

2024-09-28T18:56

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хасан насрулла

хезболла

палестинская национальная администрация

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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в субботу выразил соболезнования ливанскому движению "Хезболлах" в связи с гибелью его генерального секретаря Хасана Насруллы, передает палестинское агентство WAFA. Ранее пресс-служба "Хезболлах" подтвердила, что Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута в пятницу. "В субботу президент государства Палестина Махмуд Аббас выразил соболезнования ливанской "Хезболлах" в связи с мученической кончиной ее генерального секретаря шейха Хасана Насруллы", - пишет агентство. По его информации, Аббас также выразил глубокие соболезнования правительству Ливана и его народу в связи с гибелью гражданских лиц, ставших жертвами израильских ударов. Ранее поддержку "Хезболлах" в связи с гибелью Насруллы высказало противостоящее Аббасу палестинское движение ХАМАС.

https://ria.ru/20240928/traur-1975243613.html

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