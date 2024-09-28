https://ria.ru/20240928/siriya-1975287872.html

ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 28.09.2024

ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:13

2024-09-28T22:13

2024-09-28T22:13

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f-15se

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВКС РФ в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-зор по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-танф", - говорится в сообщении. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений правил использования воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15 , парой штурмовиков А-10 и парой истребителей Rafale.

https://ria.ru/20240928/aviabaza-1975287751.html

сирия

россия

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в мире, сирия, россия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, f-15se, rafale