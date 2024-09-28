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ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 28.09.2024
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:13
2024-09-28T22:13
2024-09-28T22:13
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВКС РФ в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-зор по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-танф", - говорится в сообщении. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений правил использования воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15 , парой штурмовиков А-10 и парой истребителей Rafale.
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в мире, сирия, россия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, f-15se, rafale
В мире, Сирия, Россия, Хомс (город), Воздушно-космические силы России, F-15SE, Rafale
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС России уничтожили 4 пункта базирования боевиков в Сирии