https://ria.ru/20240928/siriya-1975283465.html
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии
Российский военный контингент в Сирии выполняет свои задачи по обеспечению безопасности на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:23
2024-09-28T21:23
2024-09-28T21:23
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ближний восток
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сергей лавров
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Российский военный контингент в Сирии выполняет свои задачи по обеспечению безопасности на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет того, как предотвратить перелив конфликта в другие страны. Мне кажется, это то, что мы можем и будем делать. В Сирийской Арабской Республике у нас по просьбе законного правительства находится воинский контингент, который помогает обеспечивать безопасность, и все свои функции он будет выполнять", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240828/vostok-1968884411.html
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в мире, сирия, ближний восток, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии
Лавров: российский военный контингент в Сирии выполняет задачи по безопасности