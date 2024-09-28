Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/siriya-1975283465.html
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии
Российский военный контингент в Сирии выполняет свои задачи по обеспечению безопасности на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:23
2024-09-28T21:23
в мире
сирия
ближний восток
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733768763_0:45:956:582_1920x0_80_0_0_c87d622f6f6025973b3c0a8b2d8b8ae7.jpg
ООН, 28 сен - РИА Новости. Российский военный контингент в Сирии выполняет свои задачи по обеспечению безопасности на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет того, как предотвратить перелив конфликта в другие страны. Мне кажется, это то, что мы можем и будем делать. В Сирийской Арабской Республике у нас по просьбе законного правительства находится воинский контингент, который помогает обеспечивать безопасность, и все свои функции он будет выполнять", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240828/vostok-1968884411.html
сирия
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733768763_60:0:895:626_1920x0_80_0_0_78216abd2d8318b52c2742fda5bee275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ближний восток, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе российского военного контингента в Сирии

Лавров: российский военный контингент в Сирии выполняет задачи по безопасности

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 сен - РИА Новости. Российский военный контингент в Сирии выполняет свои задачи по обеспечению безопасности на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, как предотвратить перелив конфликта в другие страны. Мне кажется, это то, что мы можем и будем делать. В Сирийской Арабской Республике у нас по просьбе законного правительства находится воинский контингент, который помогает обеспечивать безопасность, и все свои функции он будет выполнять", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке
28 августа, 07:25
 
В миреСирияБлижний ВостокРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала