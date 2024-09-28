https://ria.ru/20240928/shveytsariya-1975281742.html

Швейцария выразила желание стать мостом между Западом и Глобальным Югом

Швейцария выразила желание стать мостом между Западом и Глобальным Югом - РИА Новости, 28.09.2024

Швейцария выразила желание стать мостом между Западом и Глобальным Югом

Швейцария хочет стать мостом между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:11

2024-09-28T21:11

2024-09-28T21:11

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ЖЕНЕВА, 28 сен - РИА Новости. Швейцария хочет стать мостом между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. "Чего Швейцария хочет больше всего, так это дипломатического решения, проведения саммита во имя мира, саммита, на котором мы будут переговоры о справедливом и прочном мире на Украине. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать инициативы, которые приведут нас в этом направлении. Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру", - сказал Бидо. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240928/initsiativa-1975279940.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, юрий ушаков, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины