https://ria.ru/20240928/shebekino-1975223409.html

При обстреле Шебекино погиб мирный житель

При обстреле Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 28.09.2024

При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Шебекино, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:57

2024-09-28T11:57

2024-09-28T14:06

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Шебекино, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино сегодня снова под ударом. Погиб мирный житель <...> Ранены, предварительно, два мирных жителя", — написал он.По словам губернатора, мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и раны головы и кисти. Их попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.Из-за обстрела в одной из квартир многоэтажки начался пожар, его оперативно ликвидировали, рассказал Гладков. Еще четыре многоквартирных дома получили повреждения — там пробиты газо- и водопроводы. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбило стекла. Осколками посекло три легковых и грузовой автомобили.Кроме того, в одном из дворов сдетонировал беспилотник. Там получили повреждения окна в нескольких квартирах и четыре легковые машины.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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Последствия атаки ВСУ на Шебекино Мирный житель погиб, еще двое ранены в Шебекино Белгородской области после атаки ВСУ, сообщил Гладков. 2024-09-28T11:57 true PT0M13S

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия