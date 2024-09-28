https://ria.ru/20240928/shebekino-1975223409.html
При обстреле Шебекино погиб мирный житель
При обстреле Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 28.09.2024
При обстреле Шебекино погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Шебекино, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:57
2024-09-28T11:57
2024-09-28T14:06
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БЕЛГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Шебекино, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино сегодня снова под ударом. Погиб мирный житель <...> Ранены, предварительно, два мирных жителя", — написал он.По словам губернатора, мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и раны головы и кисти. Их попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.Из-за обстрела в одной из квартир многоэтажки начался пожар, его оперативно ликвидировали, рассказал Гладков. Еще четыре многоквартирных дома получили повреждения — там пробиты газо- и водопроводы. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбило стекла. Осколками посекло три легковых и грузовой автомобили.Кроме того, в одном из дворов сдетонировал беспилотник. Там получили повреждения окна в нескольких квартирах и четыре легковые машины.
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Последствия атаки ВСУ на Шебекино
Мирный житель погиб, еще двое ранены в Шебекино Белгородской области после атаки ВСУ, сообщил Гладков.
2024-09-28T11:57
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле Шебекино погиб мирный житель
Гладков: при обстреле Шебекино погиб мирный житель, двое пострадали
БЕЛГОРОД, 28 сен — РИА Новости.
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Шебекино, еще двое пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Город Шебекино сегодня снова под ударом. Погиб мирный житель <...> Ранены, предварительно, два мирных жителя", — написал он.
По словам губернатора, мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и раны головы и кисти. Их попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, а после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Из-за обстрела в одной из квартир многоэтажки начался пожар, его оперативно ликвидировали, рассказал Гладков. Еще четыре многоквартирных дома получили повреждения — там пробиты газо- и водопроводы. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбило стекла. Осколками посекло три легковых и грузовой автомобили.
Кроме того, в одном из дворов сдетонировал беспилотник. Там получили повреждения окна в нескольких квартирах и четыре легковые машины.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.