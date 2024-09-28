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Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не отгораживается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил российский министр иностранных дел... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:22
2024-09-28T19:22
2024-09-28T19:35
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия не отгораживается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы не отгораживаемся от диалога с Западом", - сказал Лавров с трибуны ООН.Он подчеркнул, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента. Лавров добавил, что этой теме будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября.
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россия, в мире, сергей лавров, оон, евразия, минск
Россия, В мире, Сергей Лавров, ООН, Евразия, Минск
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не отгораживается от диалога с Западом