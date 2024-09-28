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Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
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19:22 28.09.2024 (обновлено: 19:35 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/rossiya-1975270614.html
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2024
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не отгораживается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил российский министр иностранных дел... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:22
2024-09-28T19:35
россия
в мире
сергей лавров
оон
евразия
минск
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия не отгораживается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы не отгораживаемся от диалога с Западом", - сказал Лавров с трибуны ООН.Он подчеркнул, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента. Лавров добавил, что этой теме будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября.
https://ria.ru/20240922/zakharova-1974100169.html
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россия, в мире, сергей лавров, оон, евразия, минск
Россия, В мире, Сергей Лавров, ООН, Евразия, Минск
Россия не отгораживается от диалога с Западом, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не отгораживается от диалога с Западом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия не отгораживается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы не отгораживаемся от диалога с Западом", - сказал Лавров с трибуны ООН.
Он подчеркнул, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента. Лавров добавил, что этой теме будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября.
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