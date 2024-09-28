Рейтинг@Mail.ru
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/regiony-1975291308.html
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 28.09.2024
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией
В Российском центре науки и культуры в Никосии отпраздновали новую памятную дату России - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:14
2024-09-28T23:14
россия
кипр
никосия (город)
владимир путин
рцнк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155137/08/1551370814_0:3:3078:1734_1920x0_80_0_0_b42e3b8d399540940dcd6f1255691981.jpg
АФИНЫ, 28 сен - РИА Новости. В Российском центре науки и культуры в Никосии отпраздновали новую памятную дату России - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, которой отмечается 30 сентября, сообщили РИА Новости в РЦНК. "Вдоль РЦНК размещена уличная экспозиция, посвященная отмечаемым событиям. Жители и гости Никосии смогут познакомиться с ней еще несколько дней. Главным атрибутом акции стала икона Живоносный Источник, увеличенная копия которой была изготовлена российскими соотечественниками специально к этому празднику", - сообщили в РЦНК. Митинг начался с исполнения Государственного Гимна России. Затем участники акции почтили минутой молчания память погибших в освободительной борьбе за право на самоопределение и воссоединение с исторической Родиной. "Мы называем этот день знаменательным, потому что он ознаменовал начало новой эпохи — эпохи объединения народов вокруг России, которые связывают с ней защиту своего суверенитета, традиций и культуры, ценностей, которые веками передавались из поколения в поколение. Сегодня Россия не только на словах, но и на деле стоит на их защите. Россия готова принять всех, кто разделяет её идеалы, и предоставить им поддержку и защиту. Именно поэтому не только граждане РФ, но и наши кипрские друзья и друзья из других стран считают этот день и своим праздником", - сказал в своем выступлении председатель Координационного совета российских соотечественников Дмитрий Апраксин. Микис Филаниотис, руководитель кипрского отделения Международного движения русофилов, заявил, что кипрские политики, под влиянием, давлением и подчинением англо-американцев и Евросоюза, не сделали глубокого анализа ситуации с 1991 года. "Мне очень жаль, с какой легкостью партии и политики на Кипре и в Греции подходят к этому вопросу и без какой-либо логики и исследования отождествляют эти события с вторжением Турции на Кипр в 1974 году, чтобы оправдать, с одной стороны, разрыв наших исторических отношений с Россией и, с другой стороны, укрепление наших отношений с США", - отметил Филаниотис. "Запад закрывал глаза на протяжении восьми лет, с 2014 по 2022 год, на то как украинская армия во главе с неонацистскими батальонами типа "Азов"* осуществляла геноцид русскоязычного населения Донбасса. 14 тысяч, в основном мирных жителей и детей, были убиты в городах ДНР. Западные СМИ тщательно скрывали правду. Где вы были столько лет, те кто сегодня боретесь за права человека?" - задался вопросом он. По его словам, недавно он посетил Донбасс. "Вы не представляете, насколько счастливы члены греческой диаспоры в Донецке, Мариуполе и Сартане, где я был в марте этого года, что они наконец-то оказались в объятиях России. Россия помогает им во всём. Строит, ремонтирует жилые дома, инфраструктуру, оборудует школы и вообще они наконец-то чувствуют, что о них кто-то заботится и защищает", - подчеркнул Филаниотис. Христофорос Михаилидис, кипрский общественный деятель, член Ассоциации выпускников советских и российских ВУЗов заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина и, пользуясь случаем, передал российскому лидеру от себя лично и всего кипрского дружеского народа слова поддержки. Мероприятие завершилось премьерой песни и клипа "Навеки с Россией". Эта композиция - результат коллективного труда творческой группы КСРС, сообщили в РЦНК "Организаторы ставили перед собой основную цель - донести слово правды до местной аудитории, объяснить, что произошло воссоединение с Россией исконно русских территорий, что перед воссоединением Донецкая и Луганская республики объявили о своем суверенитете, что воссоединение произошло по результатам плебисцита с учетом всех норм международного права, начиная с Устава ООН и заканчивая Международным пактом о гражданских и политических правах, первая статья которого говорит о праве народов на самоопределение", - сообщили в РЦНК. Несмотря на протесты и организованные множественные, но безуспешные провокации украинской диаспоры и посольства Украины на Кипре, мероприятие прошло без происшествий, безопасность обеспечивалась полицией Кипра.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html
https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html
https://ria.ru/20240704/otdelenie-1957380086.html
россия
кипр
никосия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155137/08/1551370814_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ef26a6525b72dcc7693aba430fa1e3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кипр, никосия (город), владимир путин, рцнк, общество
Россия, Кипр, Никосия (город), Владимир Путин, РЦНК, Общество
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В Никосии отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия
Никосия - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Никосия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АФИНЫ, 28 сен - РИА Новости. В Российском центре науки и культуры в Никосии отпраздновали новую памятную дату России - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, которой отмечается 30 сентября, сообщили РИА Новости в РЦНК.
"Вдоль РЦНК размещена уличная экспозиция, посвященная отмечаемым событиям. Жители и гости Никосии смогут познакомиться с ней еще несколько дней. Главным атрибутом акции стала икона Живоносный Источник, увеличенная копия которой была изготовлена российскими соотечественниками специально к этому празднику", - сообщили в РЦНК.
На Кипре отметили День Государственного флага России. 21 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
На Кипре отметили День Государственного флага России
21 августа, 23:23
Митинг начался с исполнения Государственного Гимна России. Затем участники акции почтили минутой молчания память погибших в освободительной борьбе за право на самоопределение и воссоединение с исторической Родиной. "Мы называем этот день знаменательным, потому что он ознаменовал начало новой эпохи — эпохи объединения народов вокруг России, которые связывают с ней защиту своего суверенитета, традиций и культуры, ценностей, которые веками передавались из поколения в поколение. Сегодня Россия не только на словах, но и на деле стоит на их защите. Россия готова принять всех, кто разделяет её идеалы, и предоставить им поддержку и защиту. Именно поэтому не только граждане РФ, но и наши кипрские друзья и друзья из других стран считают этот день и своим праздником", - сказал в своем выступлении председатель Координационного совета российских соотечественников Дмитрий Апраксин.
Микис Филаниотис, руководитель кипрского отделения Международного движения русофилов, заявил, что кипрские политики, под влиянием, давлением и подчинением англо-американцев и Евросоюза, не сделали глубокого анализа ситуации с 1991 года.
"Мне очень жаль, с какой легкостью партии и политики на Кипре и в Греции подходят к этому вопросу и без какой-либо логики и исследования отождествляют эти события с вторжением Турции на Кипр в 1974 году, чтобы оправдать, с одной стороны, разрыв наших исторических отношений с Россией и, с другой стороны, укрепление наших отношений с США", - отметил Филаниотис.
"Запад закрывал глаза на протяжении восьми лет, с 2014 по 2022 год, на то как украинская армия во главе с неонацистскими батальонами типа "Азов"* осуществляла геноцид русскоязычного населения Донбасса. 14 тысяч, в основном мирных жителей и детей, были убиты в городах ДНР. Западные СМИ тщательно скрывали правду. Где вы были столько лет, те кто сегодня боретесь за права человека?" - задался вопросом он.
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кипрские русофилы выступили за традиционные семейные ценности
5 июля, 07:56
По его словам, недавно он посетил Донбасс. "Вы не представляете, насколько счастливы члены греческой диаспоры в Донецке, Мариуполе и Сартане, где я был в марте этого года, что они наконец-то оказались в объятиях России. Россия помогает им во всём. Строит, ремонтирует жилые дома, инфраструктуру, оборудует школы и вообще они наконец-то чувствуют, что о них кто-то заботится и защищает", - подчеркнул Филаниотис.
Христофорос Михаилидис, кипрский общественный деятель, член Ассоциации выпускников советских и российских ВУЗов заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина и, пользуясь случаем, передал российскому лидеру от себя лично и всего кипрского дружеского народа слова поддержки.
Мероприятие завершилось премьерой песни и клипа "Навеки с Россией". Эта композиция - результат коллективного труда творческой группы КСРС, сообщили в РЦНК
"Организаторы ставили перед собой основную цель - донести слово правды до местной аудитории, объяснить, что произошло воссоединение с Россией исконно русских территорий, что перед воссоединением Донецкая и Луганская республики объявили о своем суверенитете, что воссоединение произошло по результатам плебисцита с учетом всех норм международного права, начиная с Устава ООН и заканчивая Международным пактом о гражданских и политических правах, первая статья которого говорит о праве народов на самоопределение", - сообщили в РЦНК.
Несмотря на протесты и организованные множественные, но безуспешные провокации украинской диаспоры и посольства Украины на Кипре, мероприятие прошло без происшествий, безопасность обеспечивалась полицией Кипра.
Церемония открытия национального отделения Международного движения русофилов в городе Никосия - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
На Кипре открылось отделение Международного движения русофилов
4 июля, 14:16
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияКипрНикосия (город)Владимир ПутинРЦНКОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала