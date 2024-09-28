https://ria.ru/20240928/regiony-1975291308.html

На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией

На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 28.09.2024

На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В Российском центре науки и культуры в Никосии отпраздновали новую памятную дату России - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:14

2024-09-28T23:14

2024-09-28T23:14

россия

кипр

никосия (город)

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АФИНЫ, 28 сен - РИА Новости. В Российском центре науки и культуры в Никосии отпраздновали новую памятную дату России - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, которой отмечается 30 сентября, сообщили РИА Новости в РЦНК. "Вдоль РЦНК размещена уличная экспозиция, посвященная отмечаемым событиям. Жители и гости Никосии смогут познакомиться с ней еще несколько дней. Главным атрибутом акции стала икона Живоносный Источник, увеличенная копия которой была изготовлена российскими соотечественниками специально к этому празднику", - сообщили в РЦНК. Митинг начался с исполнения Государственного Гимна России. Затем участники акции почтили минутой молчания память погибших в освободительной борьбе за право на самоопределение и воссоединение с исторической Родиной. "Мы называем этот день знаменательным, потому что он ознаменовал начало новой эпохи — эпохи объединения народов вокруг России, которые связывают с ней защиту своего суверенитета, традиций и культуры, ценностей, которые веками передавались из поколения в поколение. Сегодня Россия не только на словах, но и на деле стоит на их защите. Россия готова принять всех, кто разделяет её идеалы, и предоставить им поддержку и защиту. Именно поэтому не только граждане РФ, но и наши кипрские друзья и друзья из других стран считают этот день и своим праздником", - сказал в своем выступлении председатель Координационного совета российских соотечественников Дмитрий Апраксин. Микис Филаниотис, руководитель кипрского отделения Международного движения русофилов, заявил, что кипрские политики, под влиянием, давлением и подчинением англо-американцев и Евросоюза, не сделали глубокого анализа ситуации с 1991 года. "Мне очень жаль, с какой легкостью партии и политики на Кипре и в Греции подходят к этому вопросу и без какой-либо логики и исследования отождествляют эти события с вторжением Турции на Кипр в 1974 году, чтобы оправдать, с одной стороны, разрыв наших исторических отношений с Россией и, с другой стороны, укрепление наших отношений с США", - отметил Филаниотис. "Запад закрывал глаза на протяжении восьми лет, с 2014 по 2022 год, на то как украинская армия во главе с неонацистскими батальонами типа "Азов"* осуществляла геноцид русскоязычного населения Донбасса. 14 тысяч, в основном мирных жителей и детей, были убиты в городах ДНР. Западные СМИ тщательно скрывали правду. Где вы были столько лет, те кто сегодня боретесь за права человека?" - задался вопросом он. По его словам, недавно он посетил Донбасс. "Вы не представляете, насколько счастливы члены греческой диаспоры в Донецке, Мариуполе и Сартане, где я был в марте этого года, что они наконец-то оказались в объятиях России. Россия помогает им во всём. Строит, ремонтирует жилые дома, инфраструктуру, оборудует школы и вообще они наконец-то чувствуют, что о них кто-то заботится и защищает", - подчеркнул Филаниотис. Христофорос Михаилидис, кипрский общественный деятель, член Ассоциации выпускников советских и российских ВУЗов заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина и, пользуясь случаем, передал российскому лидеру от себя лично и всего кипрского дружеского народа слова поддержки. Мероприятие завершилось премьерой песни и клипа "Навеки с Россией". Эта композиция - результат коллективного труда творческой группы КСРС, сообщили в РЦНК "Организаторы ставили перед собой основную цель - донести слово правды до местной аудитории, объяснить, что произошло воссоединение с Россией исконно русских территорий, что перед воссоединением Донецкая и Луганская республики объявили о своем суверенитете, что воссоединение произошло по результатам плебисцита с учетом всех норм международного права, начиная с Устава ООН и заканчивая Международным пактом о гражданских и политических правах, первая статья которого говорит о праве народов на самоопределение", - сообщили в РЦНК. Несмотря на протесты и организованные множественные, но безуспешные провокации украинской диаспоры и посольства Украины на Кипре, мероприятие прошло без происшествий, безопасность обеспечивалась полицией Кипра.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html

https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html

https://ria.ru/20240704/otdelenie-1957380086.html

россия

кипр

никосия (город)

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россия, кипр, никосия (город), владимир путин, рцнк, общество