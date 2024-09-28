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Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии - РИА Новости, 28.09.2024
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии
Компания Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Голландии, Финляндии и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:47
2024-09-28T00:47
2024-09-28T06:05
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Компания Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Голландии, Финляндии и Польши, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные… Этот контракт включает в себя военные продажи иностранным государствам Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше", — заявили в оборонном ведомстве.
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финляндия, япония, польша, lockheed martin , министерство обороны сша, в мире
Финляндия, Япония, Польша, Lockheed Martin , Министерство обороны США, В мире
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии