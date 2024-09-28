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Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии - РИА Новости, 28.09.2024
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00:47 28.09.2024 (обновлено: 06:05 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/rakety-1975194073.html
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии - РИА Новости, 28.09.2024
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии
Компания Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Голландии, Финляндии и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T00:47
2024-09-28T06:05
финляндия
япония
польша
lockheed martin
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Компания Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Голландии, Финляндии и Польши, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные… Этот контракт включает в себя военные продажи иностранным государствам Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше", — заявили в оборонном ведомстве.
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финляндия, япония, польша, lockheed martin , министерство обороны сша, в мире
Финляндия, Япония, Польша, Lockheed Martin , Министерство обороны США, В мире
Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Lockheed Martin получила контракт на ракеты для Финляндии, Польши и Японии

© Фото : Lockheed MartinРакета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Компания Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные ракеты для Японии, Голландии, Финляндии и Польши, сообщает Пентагон.
"Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные… Этот контракт включает в себя военные продажи иностранным государствам Японии, Нидерландам, Финляндии и Польше", — заявили в оборонном ведомстве.
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ФинляндияЯпонияПольшаLockheed MartinМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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