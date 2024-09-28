https://ria.ru/20240928/raketa-1975262447.html

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 28.09.2024

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:54

2024-09-28T17:54

2024-09-28T17:58

в мире

йемен

израиль

хезболла

хасан насрулла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После того, как в центральной части Израиля прозвучали сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена системой ПВО ЦАХАЛ за пределами израильской территории", - говорится в сообщении.Тревога в Тель-Авиве и других городах прозвучала на фоне ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Бейруте.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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в мире, йемен, израиль, хезболла, хасан насрулла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024