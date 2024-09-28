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Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 28.09.2024
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17:54 28.09.2024 (обновлено: 17:58 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/raketa-1975262447.html
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 28.09.2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:54
2024-09-28T17:58
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хезболла
хасан насрулла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После того, как в центральной части Израиля прозвучали сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена системой ПВО ЦАХАЛ за пределами израильской территории", - говорится в сообщении.Тревога в Тель-Авиве и других городах прозвучала на фоне ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Бейруте.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, йемен, израиль, хезболла, хасан насрулла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Хезболла, Хасан Насрулла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена, за пределами Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После того, как в центральной части Израиля прозвучали сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена системой ПВО ЦАХАЛ за пределами израильской территории", - говорится в сообщении.
Тревога в Тель-Авиве и других городах прозвучала на фоне ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Бейруте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреЙеменИзраильХезболлаХасан НасруллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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