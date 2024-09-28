https://ria.ru/20240928/raketa-1975262447.html
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 28.09.2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:54
2024-09-28T17:54
2024-09-28T17:58
в мире
йемен
израиль
хезболла
хасан насрулла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941663_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_56de25559350b9bbe7777384d489f8aa.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в центральной части Израиля из-за выпущенной из Йемена ракеты, которая была перехвачена средствами ПВО за пределами израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После того, как в центральной части Израиля прозвучали сирены, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена системой ПВО ЦАХАЛ за пределами израильской территории", - говорится в сообщении.Тревога в Тель-Авиве и других городах прозвучала на фоне ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы в Бейруте.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6f748f90ab4d7f1e7b65ce66a86885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, хезболла, хасан насрулла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Хезболла, Хасан Насрулла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена, за пределами Израиля