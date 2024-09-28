https://ria.ru/20240928/pvo-1975232169.html
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки
Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:02
2024-09-28T13:02
2024-09-28T13:16
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки