https://ria.ru/20240928/pvo-1975232169.html

Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.09.2024

Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки

Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:02

2024-09-28T13:02

2024-09-28T13:16

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)