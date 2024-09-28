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Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 28.09.2024 (обновлено: 13:16 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/pvo-1975232169.html
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.09.2024
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки
Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:02
2024-09-28T13:16
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе, средства ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 43 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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