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Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2024
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11:38 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/prazdnik-1975222615.html
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2024
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив их вклад в освоение... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:38
2024-09-28T11:38
россия
владимир путин
новости - ядерные технологии
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив их вклад в освоение территорий Заполярья и Северного морского пути. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и её последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент выразил уверенность в том, что работники атомной промышленности и впредь будут вносить достойный вклад в развитие России. "Отрадно, что сегодня вы бережно храните это уникальное наследие, последовательно реализуете стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, реализацией перспективных арктических программ. Особое внимание уделяете наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли, углублению взаимовыгодного международного сотрудничества", - отметил Путин.
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россия, владимир путин, новости - ядерные технологии, общество
Россия, Владимир Путин, Новости - Ядерные технологии, Общество
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Путин отметил вклад работников атомной промышленности в освоение Заполярья и СМП

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска
Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив их вклад в освоение территорий Заполярья и Северного морского пути.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и её последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что работники атомной промышленности и впредь будут вносить достойный вклад в развитие России.
"Отрадно, что сегодня вы бережно храните это уникальное наследие, последовательно реализуете стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, реализацией перспективных арктических программ. Особое внимание уделяете наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли, углублению взаимовыгодного международного сотрудничества", - отметил Путин.
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