Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником
Путин отметил вклад работников атомной промышленности в освоение Заполярья и СМП
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив их вклад в освоение территорий Заполярья и Северного морского пути.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и её последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что работники атомной промышленности и впредь будут вносить достойный вклад в развитие России.
"Отрадно, что сегодня вы бережно храните это уникальное наследие, последовательно реализуете стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, реализацией перспективных арктических программ. Особое внимание уделяете наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли, углублению взаимовыгодного международного сотрудничества", - отметил Путин.
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