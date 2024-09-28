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В России за сутки потушили 58 природных пожаров
В России за сутки потушили 58 природных пожаров - РИА Новости, 28.09.2024
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 58 природных пожаров на площади 3638 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:05
2024-09-28T09:05
2024-09-28T09:05
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 58 природных пожаров на площади 3638 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 сентября 2024 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3638 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 47 лесных пожаров на площади 78 321 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 25 пожаров на 75 004 гектарах.
https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 58 природных пожаров на 3638 гектарах