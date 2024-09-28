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В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов
В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов
Открытое горение ликвидировали в Новоспасском районе Ульяновской области, где горела сухая трава на площади 8 гектаров и рядом сгорели 10 домов, сообщили РИА... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:45
2024-09-28T16:45
2024-09-28T16:45
происшествия
ульяновская область
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в Новоспасском районе Ульяновской области, где горела сухая трава на площади 8 гектаров и рядом сгорели 10 домов, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее МЧС РФ сообщило, что в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на 8 гектарах, огонь перешел на жилые дома. Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания. В главке МЧС пояснили РИА Новости, что, по оперативным данным на 16.05 (15.05 мск), сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников. "В 15.55 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе главка.
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происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов
В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся с травы на 10 домов
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в Новоспасском районе Ульяновской области, где горела сухая трава на площади 8 гектаров и рядом сгорели 10 домов, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее МЧС РФ сообщило, что в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на 8 гектарах, огонь перешел на жилые дома. Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания. В главке МЧС пояснили РИА Новости, что, по оперативным данным на 16.05 (15.05 мск), сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников.
"В 15.55 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе главка.