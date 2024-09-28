https://ria.ru/20240928/pozhar-1975253225.html

В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов

В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов - РИА Новости, 28.09.2024

В Ульяновской области потушили пожар, где огонь перекинулся на десять домов

Открытое горение ликвидировали в Новоспасском районе Ульяновской области, где горела сухая трава на площади 8 гектаров и рядом сгорели 10 домов, сообщили РИА... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:45

2024-09-28T16:45

2024-09-28T16:45

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в Новоспасском районе Ульяновской области, где горела сухая трава на площади 8 гектаров и рядом сгорели 10 домов, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее МЧС РФ сообщило, что в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на 8 гектарах, огонь перешел на жилые дома. Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания. В главке МЧС пояснили РИА Новости, что, по оперативным данным на 16.05 (15.05 мск), сгорели три жилых и семь нежилых домов, а стремительному распространению огня способствовал сильный ветер, пострадавших нет. Жители сгоревших домов разместятся у родственников. "В 15.55 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область