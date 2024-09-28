https://ria.ru/20240928/pozhar-1975248192.html

В Ульяновской области десять домов сгорели из-за природного пожара

В Ульяновской области десять домов сгорели из-за природного пожара - РИА Новости, 28.09.2024

В Ульяновской области десять домов сгорели из-за природного пожара

Три жилых и семь нежилых домов сгорели в Новоспасском районе Ульяновской области, где ранее огонь от сухой растительности перешел на дома, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:13

2024-09-28T16:13

2024-09-28T16:15

происшествия

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Три жилых и семь нежилых домов сгорели в Новоспасском районе Ульяновской области, где ранее огонь от сухой растительности перешел на дома, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее МЧС РФ сообщило, что в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на 8 гектарах, огонь перешел на шесть жилых домов, пострадавших нет. Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания."По оперативным данным, на момент прибытия пожарных наблюдалось горение травы на площади 8 гектаров, сильное задымление. Произошел переход огня на жилые и нежилые дома. В 15.37 (14.37 мск) - локализация на площади 8 гектаров. В 16.05 (15.05 мск) - по уточненной информации, сгорело 10 домов: три жилых, семь нежилых. Стремительному распространению огня способствовал сильный ветер. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, не требовалась. Жители сгоревших домов разместятся у родственников", - сказали в пресс-службе главка.Собеседница агентства добавила, к тушению пожара привлекался 61 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС - 28 человек и девять единиц техники.В Telegram-канале МЧС РФ уточняется, что 10 домов сгорели на общей площади 616 квадратных метров.

https://ria.ru/20240928/pozhary-1975210050.html

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)