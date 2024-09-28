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В Самарской области загорелся лес - РИА Новости, 28.09.2024
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15:45 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/pozhar-1975245071.html
В Самарской области загорелся лес
В Самарской области загорелся лес - РИА Новости, 28.09.2024
В Самарской области загорелся лес
Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:45
2024-09-28T15:45
происшествия
россия
самарская область
сызранский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Сегодня в 13.33 (12.33 мск - ред.) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники", - говорится в Telegram-канале ведомства. В главке отметили, что держат на контроле обстановку с пожаром. "Аэромобильная группировка находится в готовности к реагированию... (Также- ред.) в готовности аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России", - добавили в ведомстве.
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россия
самарская область
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происшествия, россия, самарская область, сызранский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Самарская область, Сызранский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Самарской области загорелся лес

МЧС: в Самарской области загорелся лес на площади 23 гектара

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Сегодня в 13.33 (12.33 мск - ред.) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В главке отметили, что держат на контроле обстановку с пожаром.
"Аэромобильная группировка находится в готовности к реагированию... (Также- ред.) в готовности аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьСызранский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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