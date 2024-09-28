https://ria.ru/20240928/pozhar-1975245071.html

В Самарской области загорелся лес

В Самарской области загорелся лес - РИА Новости, 28.09.2024

В Самарской области загорелся лес

Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:45

2024-09-28T15:45

2024-09-28T15:45

происшествия

россия

самарская область

сызранский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Сегодня в 13.33 (12.33 мск - ред.) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники", - говорится в Telegram-канале ведомства. В главке отметили, что держат на контроле обстановку с пожаром. "Аэромобильная группировка находится в готовности к реагированию... (Также- ред.) в готовности аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240928/pozhary-1975210050.html

россия

самарская область

сызранский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, самарская область, сызранский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии