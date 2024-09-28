https://ria.ru/20240928/pozhar-1975245071.html
В Самарской области загорелся лес
В Самарской области загорелся лес - РИА Новости, 28.09.2024
В Самарской области загорелся лес
Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:45
2024-09-28T15:45
2024-09-28T15:45
происшествия
россия
самарская область
сызранский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Лес горит в Самарской области на площади 23 гектара, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Сегодня в 13.33 (12.33 мск - ред.) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники", - говорится в Telegram-канале ведомства. В главке отметили, что держат на контроле обстановку с пожаром. "Аэромобильная группировка находится в готовности к реагированию... (Также- ред.) в готовности аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240928/pozhary-1975210050.html
россия
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, сызранский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Самарская область, Сызранский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Самарской области загорелся лес
МЧС: в Самарской области загорелся лес на площади 23 гектара