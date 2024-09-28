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В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома
В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома
Пожар в Ульяновской области, где огонь от сухой растительности перешел на шесть жилых домов, локализован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:15
2024-09-28T15:15
2024-09-28T15:15
происшествия
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Пожар в Ульяновской области, где огонь от сухой растительности перешел на шесть жилых домов, локализован, сообщает МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на 8 гектарах, огонь перешел на шесть жилых домов, пострадавших нет. "Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома
МЧС: В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на 6 домов