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В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома

В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома - РИА Новости, 28.09.2024

В Ульяновской области локализовали пожар, где огонь перекинулся на дома

Пожар в Ульяновской области, где огонь от сухой растительности перешел на шесть жилых домов, локализован, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:15

2024-09-28T15:15

2024-09-28T15:15

происшествия

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Пожар в Ульяновской области, где огонь от сухой растительности перешел на шесть жилых домов, локализован, сообщает МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что в поселке Свирино Ульяновской области загорелась сухая растительность на 8 гектарах, огонь перешел на шесть жилых домов, пострадавших нет. "Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ульяновская область

россия

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2024

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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)