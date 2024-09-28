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В Ульяновской области загорелась растительность, огонь перешел на дома
В Ульяновской области загорелась растительность, огонь перешел на дома - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновской области загорелась растительность, огонь перешел на дома
Сухая растительность горит в Ульяновской области на восьми гектарах, огонь перешел на шесть жилых домов, пострадавших нет, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:48
2024-09-28T13:48
2024-09-28T14:25
происшествия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сухая растительность горит в Ульяновской области на восьми гектарах, огонь перешел на шесть жилых домов, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Ульяновской области огнеборцы МЧС России тушат пожар. В поселке Свирино горит сухая растительность на 8 гектарах. Огонь перешел на шесть жилых домов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 35 специалистов и 10 единиц техники.
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происшествия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области загорелась растительность, огонь перешел на дома
В Ульяновской области загорелась сухая растительность, огонь перешел на дома