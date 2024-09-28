Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/pozhar-1975213704.html
В Волгоградской области потушили лесной пожар
В Волгоградской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.09.2024
В Волгоградской области потушили лесной пожар
Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:47
2024-09-28T09:47
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975120475_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_1afa4ee072ef130915486c476726b37b.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в пятницу возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. К вечеру, по данным МЧС, площадь возгорания выросла до десяти гектаров, в 23.00 была объявлена локализация. "В 9.00 пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240928/pozhary-1975210050.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975120475_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_005cf54796de716af6b14d5ecfc2f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Волгоградской области потушили лесной пожар

В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар на площади десять гектаров

© администрация Новоаннинского районаЛандшафтный пожар в Волгоградской области. Кадр видео
Ландшафтный пожар в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© администрация Новоаннинского района
Ландшафтный пожар в Волгоградской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 28 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в пятницу возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. К вечеру, по данным МЧС, площадь возгорания выросла до десяти гектаров, в 23.00 была объявлена локализация.
"В 9.00 пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.
Вид на лесные пожары с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
09:05
 
ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала