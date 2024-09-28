https://ria.ru/20240928/pozhar-1975213704.html
В Волгоградской области потушили лесной пожар
В Волгоградской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.09.2024
В Волгоградской области потушили лесной пожар
Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:47
2024-09-28T09:47
2024-09-28T09:47
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВОЛГОГРАД, 28 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в пятницу возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. К вечеру, по данным МЧС, площадь возгорания выросла до десяти гектаров, в 23.00 была объявлена локализация. "В 9.00 пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240928/pozhary-1975210050.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Волгоградской области потушили лесной пожар
В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар на площади десять гектаров