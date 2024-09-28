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Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 28.09.2024
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06:12 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/pozhar-1975203196.html
Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 28.09.2024
Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Брянской области, где горит деревообрабатывающее предприятие, увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T06:12
2024-09-28T06:12
брянская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Площадь пожара в Брянской области, где горит деревообрабатывающее предприятие, увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее в субботу в брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие на площади 1000 квадратных метров."Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2500 квадратных метров. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ведомства.В ликвидации ЧП участвуют 64 человека и 21 единица техники.
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брянская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Брянская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на предприятии в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Площадь пожара в Брянской области, где горит деревообрабатывающее предприятие, увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее в субботу в брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие на площади 1000 квадратных метров.
"Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2500 квадратных метров. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации ЧП участвуют 64 человека и 21 единица техники.
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Брянская областьРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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