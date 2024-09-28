https://ria.ru/20240928/pozhar-1975203196.html

Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 28.09.2024

Площадь пожара в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Брянской области, где горит деревообрабатывающее предприятие, увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:12

2024-09-28T06:12

2024-09-28T06:12

брянская область

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Площадь пожара в Брянской области, где горит деревообрабатывающее предприятие, увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее в субботу в брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие на площади 1000 квадратных метров."Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2500 квадратных метров. Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ведомства.В ликвидации ЧП участвуют 64 человека и 21 единица техники.

https://ria.ru/20240927/pozhar-1975082821.html

брянская область

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брянская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)