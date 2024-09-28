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В брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие
В брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 28.09.2024
В брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие
Спасатели тушат пожар на 1000 "квадратах" на деревообрабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T05:55
2024-09-28T05:55
2024-09-28T05:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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брянская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 1000 "квадратах" на деревообрабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области, сообщает МЧС РФ."В Брянской области сотрудники МЧС России тушат пожар. В поселке Локоть горит деревообрабатывающее предприятие на 1000 квадратах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, брянская область, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Брянская область, Происшествия
В брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие
В брянском Локте горит деревообрабатывающее предприятие на 1000 "квадратах"