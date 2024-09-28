https://ria.ru/20240928/politika-1975281924.html

Лавров оценил инициативу КНР и Бразилии создать платформу "Друзья мира"

Лавров оценил инициативу КНР и Бразилии создать платформу "Друзья мира" - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров оценил инициативу КНР и Бразилии создать платформу "Друзья мира"

Необходимо понять, каким будет конкретное наполнение инициативы Китая и Бразилии о создании платформы "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T21:14

2024-09-28T21:14

2024-09-28T21:14

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бразилия

сергей лавров

владимир путин

ван и (политик)

генеральная ассамблея оон

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Необходимо понять, каким будет конкретное наполнение инициативы Китая и Бразилии о создании платформы "Друзья мира" по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. "Мы обсуждали на предыдущем этапе в контактах с моими коллегами их планы. Я поинтересовался, каким будет конкретное наполнение инициативы. Потому что все слова правильные в шести китайско-бразильских пунктах: призывы к миру, призывы к справедливости, выполнение международного права. С этим никто не спорит. Но конкретно, как они планируют двигаться к миру, пока еще мне никто не сообщал. Я знаю, что этот вопрос еще в стадии рассмотрения", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240913/kitay-1972465738.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

https://ria.ru/20240928/initsiativa-1975279940.html

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в мире, россия, китай, бразилия, сергей лавров, владимир путин, ван и (политик), генеральная ассамблея оон, оон, нато