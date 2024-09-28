"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью
СМИ: ФБР продолжает расследовать дело похищенного 73 года назад Луиса Альбино
Луис Альбино (справа) с братом Роджером
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американец Луис Армандо Альбино десятки лет жил у чужих людей. Несколько месяцев назад он совершенно случайно — благодаря племяннице — выяснил, что его похитили еще 73 года назад. Об удивительной истории воссоединения с семьей — в материале РИА Новости.
"Женщина в бандане"
Зима 1951-го была первой в жизни шестилетнего Луиса Армандо Альбино в Окленде. Мать и пятеро детей переехали сюда несколько месяцев назад из Пуэрто-Рико, чтобы заработать на жизнь. Женщина воспитывала детей одна.
Двадцать первого февраля мальчик гулял со своим старшим братом Роджером в парке Западного Окленда (штат Калифорния), когда к ним подошла незнакомка. Женщина говорила по-испански, чем расположила к себе детей из пуэрто-риканской семьи. Она предложила купить им конфет в ближайшем магазине, до которого нужно прогуляться пешком.
Фотография Луиса Альбино в детстве
Фотография Луиса Альбино в детстве
Младший Луис согласился пойти с ней. У дороги к ним подъехала машина, в которую неизвестные затолкали ребенка, а после скрылись.
Десятилетний Роджер рассказал матери о случившемся в тот же день. Он сообщил, что Луиса увела "женщина в бандане". Родительница в ужасе обратилась в полицию. По описаниям очевидцев и брата похищенного составили фоторобот преступницы.
Полиция вместе с Береговой охраной и городскими службами организовали масштабные поиски, а Луиса объявили пропавшим без вести.
"Верила, что сын жив"
К розыску подключили ФБР, однако и это не принесло результата. Когда сроки по поиску пропавшего вышли, дело закрыли.
Семья была убита горем. Городские газеты пестрили заметками о пропавшем мальчике.
Мать Луиса не оставляла попыток найти ребенка еще много лет. Первое время она приходила в полицейское бюро по розыску пропавших без вести каждый день и часто возвращалась в парк, где ее сына видели в последний раз.
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"Она носила оригинал статьи о его пропаже в бумажнике и всегда говорила о нем, верила, что он жив. Его портрет висел в их доме до самого конца", — рассказала племянница Луиса Армандо Алида Алекин.
Старые статьи об исчезновении Луиса Альбино
Старые статьи об исчезновении Луиса Альбино
Брат же, по словам родственницы, в пропаже Луиса винил себя.
В это время мальчика уже перевезли на Восточное побережье США, в Нью-Йорк, где продали другой семье. Они воспитали его как сына, не раскрыв самый большой секрет.
В 1966 году, спустя 15 лет после исчезновения, семья Луиса возобновила поиски. Они надеялись найти информацию о нем через военные базы служащих в расчете на то, что 21-летний сын отправится служить в армию. Но поиски не дали результатов.
Тот действительно был в вооруженных силах — в составе корпуса морской пехоты воевал во Вьетнаме. Потом долгие годы проработал пожарным, вплоть до выхода на пенсию.
И все это время жил под чужим именем. Каким — СМИ не раскрывают.
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"Похож на мать"
В 2005-м мать Луиса умерла в Окленде, так и не дождавшись весточки о судьбе сына. Спустя десятилетия, в 2020 году, к поискам пропавшего родственника вернулась его племянница Алида Алекин.
Она, как призналась сама, решила пройти онлайн-тест ДНК "ради интереса". Результат выявил 22 процента совпадения с неким мужчиной с Восточного побережья. Тогда Алида попыталась связаться с незнакомцем, но он не ответил на письмо.
© AP Photo / Sue OgrockiИнструменты для теста на анализ ДНК в США
© AP Photo / Sue Ogrocki
Инструменты для теста на анализ ДНК в США
Женщина забросила попытки еще на четыре года. Вернуться к расследованию заставили собственные дети.
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"Моя дочь нашла фотографии этого человека в архивах и местных библиотеках, и мы начали сравнивать, — рассказала Алида. — Сходство было таким сильным. Он был похож на других моих дядей, а на одном из фото я увидела такое сходство с бабушкой (матерью Луиса. — Прим. ред.), что у меня пошли мурашки по коже. Тогда я поняла, что здесь что-то есть".
Она решила во что бы то ни стало найти мужчину и сделать еще один тест ДНК. Собрав все доказательства, отнесла информацию в отдел по розыску пропавших без вести. Вскоре ФБР возобновило расследование по делу Луиса Армандо Альбино.
"Спасибо, что нашла меня"
Луис согласился сдать тест ДНК, когда к нему обратились сотрудники полиции. Результат шокировал всех: пропавший 73 года назад человек найден живым. В июне Луис прилетел в Окленд, чтобы встретится со своей семьей. "Он обнял меня и, поцеловав в щеку, сказал: спасибо, что нашла меня", — говорит Алида.
Тогда же он впервые увидел брата Роджера. "Они крепко обнялись и долго разговаривали о прошлом, службе в армии и событиях, которые привели к похищению", — вспоминает племянница Луиса.
Луис Альбино (справа) с братом Роджером
Луис Альбино (справа) с братом Роджером
Два месяца спустя Роджер умер после долгой болезни. По словам родственников, он обрел покой, когда узнал, что его брат жив и прожил хорошую жизнь. К слову, Луис успел обзавестись собственной семьей, став отцом и дедушкой.
Расследование продолжается
Луис вернулся домой после второго знакомства со своей семьей. Он продолжает поддерживать с ними связь, наверстывая упущенные годы.
Полиция Окленда заявила, что собственное расследование Алиды Алекин сыграло важную роль в поисках, добавив, что "исход этой истории — то, к чему мы стремимся".
© AP Photo / KATVПолиция
© AP Photo / KATV
Полиция
В середине сентября полиция Окленда также сообщила, что дело о пропавшем без вести Луисе Армандо закрыто, однако расследование похищения продолжается: ФБР пытается выяснить, была ли связь между семьей Альбино и похитителями, а также установить их мотивы.