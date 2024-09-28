Рейтинг@Mail.ru
"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/pokhischenie-1975152213.html
"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью
"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью - РИА Новости, 28.09.2024
"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью
Американец Луис Армандо Альбино десятки лет жил у чужих людей. Несколько месяцев назад он совершенно случайно — благодаря племяннице — выяснил, что его похитили РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T08:00
2024-09-28T08:00
в мире
фбр
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975124519_0:5:1536:869_1920x0_80_0_0_cd6b75d493e27709b7e160d88a9a2d08.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американец Луис Армандо Альбино десятки лет жил у чужих людей. Несколько месяцев назад он совершенно случайно — благодаря племяннице — выяснил, что его похитили еще 73 года назад. Об удивительной истории воссоединения с семьей — в материале РИА Новости."Женщина в бандане"Зима 1951-го была первой в жизни шестилетнего Луиса Армандо Альбино в Окленде. Мать и пятеро детей переехали сюда несколько месяцев назад из Пуэрто-Рико, чтобы заработать на жизнь. Женщина воспитывала детей одна.Двадцать первого февраля мальчик гулял со своим старшим братом Роджером в парке Западного Окленда (штат Калифорния), когда к ним подошла незнакомка. Женщина говорила по-испански, чем расположила к себе детей из пуэрто-риканской семьи. Она предложила купить им конфет в ближайшем магазине, до которого нужно прогуляться пешком.Младший Луис согласился пойти с ней. У дороги к ним подъехала машина, в которую неизвестные затолкали ребенка, а после скрылись.Десятилетний Роджер рассказал матери о случившемся в тот же день. Он сообщил, что Луиса увела "женщина в бандане". Родительница в ужасе обратилась в полицию. По описаниям очевидцев и брата похищенного составили фоторобот преступницы.Полиция вместе с Береговой охраной и городскими службами организовали масштабные поиски, а Луиса объявили пропавшим без вести."Верила, что сын жив"К розыску подключили ФБР, однако и это не принесло результата. Когда сроки по поиску пропавшего вышли, дело закрыли.Семья была убита горем. Городские газеты пестрили заметками о пропавшем мальчике.Мать Луиса не оставляла попыток найти ребенка еще много лет. Первое время она приходила в полицейское бюро по розыску пропавших без вести каждый день и часто возвращалась в парк, где ее сына видели в последний раз.&quot;Она носила оригинал статьи о его пропаже в бумажнике и всегда говорила о нем, верила, что он жив. Его портрет висел в их доме до самого конца&quot;, — рассказала племянница Луиса Армандо Алида Алекин.Брат же, по словам родственницы, в пропаже Луиса винил себя.В это время мальчика уже перевезли на Восточное побережье США, в Нью-Йорк, где продали другой семье. Они воспитали его как сына, не раскрыв самый большой секрет.В 1966 году, спустя 15 лет после исчезновения, семья Луиса возобновила поиски. Они надеялись найти информацию о нем через военные базы служащих в расчете на то, что 21-летний сын отправится служить в армию. Но поиски не дали результатов.Тот действительно был в вооруженных силах — в составе корпуса морской пехоты воевал во Вьетнаме. Потом долгие годы проработал пожарным, вплоть до выхода на пенсию.И все это время жил под чужим именем. Каким — СМИ не раскрывают."Похож на мать"В 2005-м мать Луиса умерла в Окленде, так и не дождавшись весточки о судьбе сына. Спустя десятилетия, в 2020 году, к поискам пропавшего родственника вернулась его племянница Алида Алекин.Она, как призналась сама, решила пройти онлайн-тест ДНК "ради интереса". Результат выявил 22 процента совпадения с неким мужчиной с Восточного побережья. Тогда Алида попыталась связаться с незнакомцем, но он не ответил на письмо.Женщина забросила попытки еще на четыре года. Вернуться к расследованию заставили собственные дети. &quot;Моя дочь нашла фотографии этого человека в архивах и местных библиотеках, и мы начали сравнивать, — рассказала Алида. — Сходство было таким сильным. Он был похож на других моих дядей, а на одном из фото я увидела такое сходство с бабушкой (матерью Луиса. — Прим. ред.), что у меня пошли мурашки по коже. Тогда я поняла, что здесь что-то есть&quot;.Она решила во что бы то ни стало найти мужчину и сделать еще один тест ДНК. Собрав все доказательства, отнесла информацию в отдел по розыску пропавших без вести. Вскоре ФБР возобновило расследование по делу Луиса Армандо Альбино."Спасибо, что нашла меня"Луис согласился сдать тест ДНК, когда к нему обратились сотрудники полиции. Результат шокировал всех: пропавший 73 года назад человек найден живым. В июне Луис прилетел в Окленд, чтобы встретится со своей семьей. "Он обнял меня и, поцеловав в щеку, сказал: спасибо, что нашла меня", — говорит Алида.Тогда же он впервые увидел брата Роджера. "Они крепко обнялись и долго разговаривали о прошлом, службе в армии и событиях, которые привели к похищению", — вспоминает племянница Луиса.Два месяца спустя Роджер умер после долгой болезни. По словам родственников, он обрел покой, когда узнал, что его брат жив и прожил хорошую жизнь. К слову, Луис успел обзавестись собственной семьей, став отцом и дедушкой.Расследование продолжаетсяЛуис вернулся домой после второго знакомства со своей семьей. Он продолжает поддерживать с ними связь, наверстывая упущенные годы.Полиция Окленда заявила, что собственное расследование Алиды Алекин сыграло важную роль в поисках, добавив, что "исход этой истории — то, к чему мы стремимся".В середине сентября полиция Окленда также сообщила, что дело о пропавшем без вести Луисе Армандо закрыто, однако расследование похищения продолжается: ФБР пытается выяснить, была ли связь между семьей Альбино и похитителями, а также установить их мотивы.
https://ria.ru/20191228/1562959349.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975124519_145:0:1511:1024_1920x0_80_0_0_03105d97e95e2313beb64dff86d29af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фбр, сша
В мире, ФБР, США
"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью

СМИ: ФБР продолжает расследовать дело похищенного 73 года назад Луиса Альбино

Луис Альбино (справа) с братом Роджером
Луис Альбино (справа) с братом Роджером - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американец Луис Армандо Альбино десятки лет жил у чужих людей. Несколько месяцев назад он совершенно случайно — благодаря племяннице — выяснил, что его похитили еще 73 года назад. Об удивительной истории воссоединения с семьей — в материале РИА Новости.

"Женщина в бандане"

Зима 1951-го была первой в жизни шестилетнего Луиса Армандо Альбино в Окленде. Мать и пятеро детей переехали сюда несколько месяцев назад из Пуэрто-Рико, чтобы заработать на жизнь. Женщина воспитывала детей одна.
Двадцать первого февраля мальчик гулял со своим старшим братом Роджером в парке Западного Окленда (штат Калифорния), когда к ним подошла незнакомка. Женщина говорила по-испански, чем расположила к себе детей из пуэрто-риканской семьи. Она предложила купить им конфет в ближайшем магазине, до которого нужно прогуляться пешком.
Фотография Луиса Альбино в детстве
Фотография Луиса Альбино в детстве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фотография Луиса Альбино в детстве
Младший Луис согласился пойти с ней. У дороги к ним подъехала машина, в которую неизвестные затолкали ребенка, а после скрылись.
Десятилетний Роджер рассказал матери о случившемся в тот же день. Он сообщил, что Луиса увела "женщина в бандане". Родительница в ужасе обратилась в полицию. По описаниям очевидцев и брата похищенного составили фоторобот преступницы.
Полиция вместе с Береговой охраной и городскими службами организовали масштабные поиски, а Луиса объявили пропавшим без вести.

"Верила, что сын жив"

К розыску подключили ФБР, однако и это не принесло результата. Когда сроки по поиску пропавшего вышли, дело закрыли.
Семья была убита горем. Городские газеты пестрили заметками о пропавшем мальчике.
Мать Луиса не оставляла попыток найти ребенка еще много лет. Первое время она приходила в полицейское бюро по розыску пропавших без вести каждый день и часто возвращалась в парк, где ее сына видели в последний раз.
«

"Она носила оригинал статьи о его пропаже в бумажнике и всегда говорила о нем, верила, что он жив. Его портрет висел в их доме до самого конца", — рассказала племянница Луиса Армандо Алида Алекин.

Старые статьи об исчезновении Луиса Альбино
Старые статьи об исчезновении Луиса Альбино - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Старые статьи об исчезновении Луиса Альбино
Брат же, по словам родственницы, в пропаже Луиса винил себя.
В это время мальчика уже перевезли на Восточное побережье США, в Нью-Йорк, где продали другой семье. Они воспитали его как сына, не раскрыв самый большой секрет.
В 1966 году, спустя 15 лет после исчезновения, семья Луиса возобновила поиски. Они надеялись найти информацию о нем через военные базы служащих в расчете на то, что 21-летний сын отправится служить в армию. Но поиски не дали результатов.
Тот действительно был в вооруженных силах — в составе корпуса морской пехоты воевал во Вьетнаме. Потом долгие годы проработал пожарным, вплоть до выхода на пенсию.
И все это время жил под чужим именем. Каким — СМИ не раскрывают.
Объявление о пропаже Аманды Берри возле ее дома - РИА Новости, 1920, 28.12.2019
"Пришел через полвека": истории пропавших детей, найденных спустя годы
28 декабря 2019, 08:00

"Похож на мать"

В 2005-м мать Луиса умерла в Окленде, так и не дождавшись весточки о судьбе сына. Спустя десятилетия, в 2020 году, к поискам пропавшего родственника вернулась его племянница Алида Алекин.
Она, как призналась сама, решила пройти онлайн-тест ДНК "ради интереса". Результат выявил 22 процента совпадения с неким мужчиной с Восточного побережья. Тогда Алида попыталась связаться с незнакомцем, но он не ответил на письмо.
© AP Photo / Sue OgrockiИнструменты для теста на анализ ДНК в США
Инструменты для теста на анализ ДНК в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Sue Ogrocki
Инструменты для теста на анализ ДНК в США
Женщина забросила попытки еще на четыре года. Вернуться к расследованию заставили собственные дети.
«

"Моя дочь нашла фотографии этого человека в архивах и местных библиотеках, и мы начали сравнивать, — рассказала Алида. — Сходство было таким сильным. Он был похож на других моих дядей, а на одном из фото я увидела такое сходство с бабушкой (матерью Луиса. — Прим. ред.), что у меня пошли мурашки по коже. Тогда я поняла, что здесь что-то есть".

Она решила во что бы то ни стало найти мужчину и сделать еще один тест ДНК. Собрав все доказательства, отнесла информацию в отдел по розыску пропавших без вести. Вскоре ФБР возобновило расследование по делу Луиса Армандо Альбино.

"Спасибо, что нашла меня"

Луис согласился сдать тест ДНК, когда к нему обратились сотрудники полиции. Результат шокировал всех: пропавший 73 года назад человек найден живым. В июне Луис прилетел в Окленд, чтобы встретится со своей семьей. "Он обнял меня и, поцеловав в щеку, сказал: спасибо, что нашла меня", — говорит Алида.
Тогда же он впервые увидел брата Роджера. "Они крепко обнялись и долго разговаривали о прошлом, службе в армии и событиях, которые привели к похищению", — вспоминает племянница Луиса.
Луис Альбино (справа) с братом Роджером
Луис Альбино (справа) с братом Роджером - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Луис Альбино (справа) с братом Роджером
Два месяца спустя Роджер умер после долгой болезни. По словам родственников, он обрел покой, когда узнал, что его брат жив и прожил хорошую жизнь. К слову, Луис успел обзавестись собственной семьей, став отцом и дедушкой.

Расследование продолжается

Луис вернулся домой после второго знакомства со своей семьей. Он продолжает поддерживать с ними связь, наверстывая упущенные годы.
Полиция Окленда заявила, что собственное расследование Алиды Алекин сыграло важную роль в поисках, добавив, что "исход этой истории — то, к чему мы стремимся".
© AP Photo / KATVПолиция
Полиция штата Оклахома - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / KATV
Полиция
В середине сентября полиция Окленда также сообщила, что дело о пропавшем без вести Луисе Армандо закрыто, однако расследование похищения продолжается: ФБР пытается выяснить, была ли связь между семьей Альбино и похитителями, а также установить их мотивы.
 
В миреФБРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала