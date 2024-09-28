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"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью

"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью - РИА Новости, 28.09.2024

"Нашелся через 73 года". Похищенный из парка мальчик вернулся в семью

Американец Луис Армандо Альбино десятки лет жил у чужих людей. Несколько месяцев назад он совершенно случайно — благодаря племяннице — выяснил, что его похитили РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американец Луис Армандо Альбино десятки лет жил у чужих людей. Несколько месяцев назад он совершенно случайно — благодаря племяннице — выяснил, что его похитили еще 73 года назад. Об удивительной истории воссоединения с семьей — в материале РИА Новости."Женщина в бандане"Зима 1951-го была первой в жизни шестилетнего Луиса Армандо Альбино в Окленде. Мать и пятеро детей переехали сюда несколько месяцев назад из Пуэрто-Рико, чтобы заработать на жизнь. Женщина воспитывала детей одна.Двадцать первого февраля мальчик гулял со своим старшим братом Роджером в парке Западного Окленда (штат Калифорния), когда к ним подошла незнакомка. Женщина говорила по-испански, чем расположила к себе детей из пуэрто-риканской семьи. Она предложила купить им конфет в ближайшем магазине, до которого нужно прогуляться пешком.Младший Луис согласился пойти с ней. У дороги к ним подъехала машина, в которую неизвестные затолкали ребенка, а после скрылись.Десятилетний Роджер рассказал матери о случившемся в тот же день. Он сообщил, что Луиса увела "женщина в бандане". Родительница в ужасе обратилась в полицию. По описаниям очевидцев и брата похищенного составили фоторобот преступницы.Полиция вместе с Береговой охраной и городскими службами организовали масштабные поиски, а Луиса объявили пропавшим без вести."Верила, что сын жив"К розыску подключили ФБР, однако и это не принесло результата. Когда сроки по поиску пропавшего вышли, дело закрыли.Семья была убита горем. Городские газеты пестрили заметками о пропавшем мальчике.Мать Луиса не оставляла попыток найти ребенка еще много лет. Первое время она приходила в полицейское бюро по розыску пропавших без вести каждый день и часто возвращалась в парк, где ее сына видели в последний раз."Она носила оригинал статьи о его пропаже в бумажнике и всегда говорила о нем, верила, что он жив. Его портрет висел в их доме до самого конца", — рассказала племянница Луиса Армандо Алида Алекин.Брат же, по словам родственницы, в пропаже Луиса винил себя.В это время мальчика уже перевезли на Восточное побережье США, в Нью-Йорк, где продали другой семье. Они воспитали его как сына, не раскрыв самый большой секрет.В 1966 году, спустя 15 лет после исчезновения, семья Луиса возобновила поиски. Они надеялись найти информацию о нем через военные базы служащих в расчете на то, что 21-летний сын отправится служить в армию. Но поиски не дали результатов.Тот действительно был в вооруженных силах — в составе корпуса морской пехоты воевал во Вьетнаме. Потом долгие годы проработал пожарным, вплоть до выхода на пенсию.И все это время жил под чужим именем. Каким — СМИ не раскрывают."Похож на мать"В 2005-м мать Луиса умерла в Окленде, так и не дождавшись весточки о судьбе сына. Спустя десятилетия, в 2020 году, к поискам пропавшего родственника вернулась его племянница Алида Алекин.Она, как призналась сама, решила пройти онлайн-тест ДНК "ради интереса". Результат выявил 22 процента совпадения с неким мужчиной с Восточного побережья. Тогда Алида попыталась связаться с незнакомцем, но он не ответил на письмо.Женщина забросила попытки еще на четыре года. Вернуться к расследованию заставили собственные дети. "Моя дочь нашла фотографии этого человека в архивах и местных библиотеках, и мы начали сравнивать, — рассказала Алида. — Сходство было таким сильным. Он был похож на других моих дядей, а на одном из фото я увидела такое сходство с бабушкой (матерью Луиса. — Прим. ред.), что у меня пошли мурашки по коже. Тогда я поняла, что здесь что-то есть".Она решила во что бы то ни стало найти мужчину и сделать еще один тест ДНК. Собрав все доказательства, отнесла информацию в отдел по розыску пропавших без вести. Вскоре ФБР возобновило расследование по делу Луиса Армандо Альбино."Спасибо, что нашла меня"Луис согласился сдать тест ДНК, когда к нему обратились сотрудники полиции. Результат шокировал всех: пропавший 73 года назад человек найден живым. В июне Луис прилетел в Окленд, чтобы встретится со своей семьей. "Он обнял меня и, поцеловав в щеку, сказал: спасибо, что нашла меня", — говорит Алида.Тогда же он впервые увидел брата Роджера. "Они крепко обнялись и долго разговаривали о прошлом, службе в армии и событиях, которые привели к похищению", — вспоминает племянница Луиса.Два месяца спустя Роджер умер после долгой болезни. По словам родственников, он обрел покой, когда узнал, что его брат жив и прожил хорошую жизнь. К слову, Луис успел обзавестись собственной семьей, став отцом и дедушкой.Расследование продолжаетсяЛуис вернулся домой после второго знакомства со своей семьей. Он продолжает поддерживать с ними связь, наверстывая упущенные годы.Полиция Окленда заявила, что собственное расследование Алиды Алекин сыграло важную роль в поисках, добавив, что "исход этой истории — то, к чему мы стремимся".В середине сентября полиция Окленда также сообщила, что дело о пропавшем без вести Луисе Армандо закрыто, однако расследование похищения продолжается: ФБР пытается выяснить, была ли связь между семьей Альбино и похитителями, а также установить их мотивы.

https://ria.ru/20191228/1562959349.html

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