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Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР

Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР - РИА Новости, 28.09.2024

Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в составе делегации от региона совершил рабочую поездку в подшефный Новоайдарский муниципальный округ... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:54

2024-09-28T12:54

2024-09-28T12:54

тамбовская область

луганская народная республика

новоайдар

донецкая народная республика

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в составе делегации от региона совершил рабочую поездку в подшефный Новоайдарский муниципальный округ Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.Во время визита он встретился с главой Новоайдарского муниципального округа Мариной Филипповой, принял участие в заседании Совета Новоайдарского муниципального округа ЛНР, который возглавляет Павел Гречишкин, а также ряде других мероприятий."В Новоайдаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией и Дню поселка. Рад был вручить в торжественной обстановке российские паспорта юным новоайдарцам и пожелать им успехов во всех начинаниях и счастья на жизненном пути", - цитирует пресс-служба Матушкина.Также он принял участие в еще одной торжественной церемонии: группу школьников младших классов принимали в ряды орлят-сентябрят."Теперь ребята будут гордо носить это звание, а отличительным знаком принадлежности к сплоченным рядам сентябрят стали повязанные им специальные галстуки. Пожелал ребятишкам быть добрыми, честными, усердно учиться, любить свой родной край и нашу любимую Родину — Россию. В такой знаменательный день, конечно, нельзя обойтись без подарков — порадовали сентябрят нашими мичуринскими яблоками!" - рассказал Матушкин.Шеф-регион - Тамбовская область - оказывает Новоайдарскому округу всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов, благоустройстве общественных пространств. Эта работа находится на личном контроле главы области Максима Егорова.Матушкин побывал на ряде объектов."По поручению главы региона Максима Егорова тамбовские строители восстанавливают мемориальный комплекс, посвященный погибшим участникам Великой Отечественной войны. Также здесь будет увековечена память участников специальной военной операции.Еще один важный объект - детская больница. Прежнее здание было разрушено в результате ракетной атаки украинского режима. Максим Борисович тогда оперативно принял решение оказать помощь новоайдарцам. Проведен большой объем строительно-восстановительных работ, которые близятся к завершению", - резюмировал Матушкин.

луганская народная республика

новоайдар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, новоайдар, донецкая народная республика, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)