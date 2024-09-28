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Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР - РИА Новости, 28.09.2024
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Тамбовская область
 
12:54 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/poezdka-1975231788.html
Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР
Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР - РИА Новости, 28.09.2024
Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в составе делегации от региона совершил рабочую поездку в подшефный Новоайдарский муниципальный округ... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:54
2024-09-28T12:54
тамбовская область
луганская народная республика
новоайдар
донецкая народная республика
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в составе делегации от региона совершил рабочую поездку в подшефный Новоайдарский муниципальный округ Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.Во время визита он встретился с главой Новоайдарского муниципального округа Мариной Филипповой, принял участие в заседании Совета Новоайдарского муниципального округа ЛНР, который возглавляет Павел Гречишкин, а также ряде других мероприятий."В Новоайдаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией и Дню поселка. Рад был вручить в торжественной обстановке российские паспорта юным новоайдарцам и пожелать им успехов во всех начинаниях и счастья на жизненном пути", - цитирует пресс-служба Матушкина.Также он принял участие в еще одной торжественной церемонии: группу школьников младших классов принимали в ряды орлят-сентябрят."Теперь ребята будут гордо носить это звание, а отличительным знаком принадлежности к сплоченным рядам сентябрят стали повязанные им специальные галстуки. Пожелал ребятишкам быть добрыми, честными, усердно учиться, любить свой родной край и нашу любимую Родину — Россию. В такой знаменательный день, конечно, нельзя обойтись без подарков — порадовали сентябрят нашими мичуринскими яблоками!" - рассказал Матушкин.Шеф-регион - Тамбовская область - оказывает Новоайдарскому округу всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов, благоустройстве общественных пространств. Эта работа находится на личном контроле главы области Максима Егорова.Матушкин побывал на ряде объектов."По поручению главы региона Максима Егорова тамбовские строители восстанавливают мемориальный комплекс, посвященный погибшим участникам Великой Отечественной войны. Также здесь будет увековечена память участников специальной военной операции.Еще один важный объект - детская больница. Прежнее здание было разрушено в результате ракетной атаки украинского режима. Максим Борисович тогда оперативно принял решение оказать помощь новоайдарцам. Проведен большой объем строительно-восстановительных работ, которые близятся к завершению", - резюмировал Матушкин.
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луганская народная республика, новоайдар, донецкая народная республика, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Донецкая Народная Республика, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)

Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин совершил рабочую поездку в Новоайдарский округ ЛНР
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в составе делегации от региона совершил рабочую поездку в подшефный Новоайдарский муниципальный округ Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Во время визита он встретился с главой Новоайдарского муниципального округа Мариной Филипповой, принял участие в заседании Совета Новоайдарского муниципального округа ЛНР, который возглавляет Павел Гречишкин, а также ряде других мероприятий.
Новоайдаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией и Дню поселка. Рад был вручить в торжественной обстановке российские паспорта юным новоайдарцам и пожелать им успехов во всех начинаниях и счастья на жизненном пути", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Также он принял участие в еще одной торжественной церемонии: группу школьников младших классов принимали в ряды орлят-сентябрят.
«
"Теперь ребята будут гордо носить это звание, а отличительным знаком принадлежности к сплоченным рядам сентябрят стали повязанные им специальные галстуки. Пожелал ребятишкам быть добрыми, честными, усердно учиться, любить свой родной край и нашу любимую Родину — Россию. В такой знаменательный день, конечно, нельзя обойтись без подарков — порадовали сентябрят нашими мичуринскими яблоками!" - рассказал Матушкин.
Шеф-регион - Тамбовская область - оказывает Новоайдарскому округу всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов, благоустройстве общественных пространств. Эта работа находится на личном контроле главы области Максима Егорова.
Матушкин побывал на ряде объектов.
"По поручению главы региона Максима Егорова тамбовские строители восстанавливают мемориальный комплекс, посвященный погибшим участникам Великой Отечественной войны. Также здесь будет увековечена память участников специальной военной операции.
Еще один важный объект - детская больница. Прежнее здание было разрушено в результате ракетной атаки украинского режима. Максим Борисович тогда оперативно принял решение оказать помощь новоайдарцам. Проведен большой объем строительно-восстановительных работ, которые близятся к завершению", - резюмировал Матушкин.
 
Тамбовская областьЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарДонецкая Народная РеспубликаЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
 
 
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