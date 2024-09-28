https://ria.ru/20240928/plennyy-1975203332.html

Украинский пленный признался в потере почти всех танков в своей роте

Украинский пленный признался в потере почти всех танков в своей роте - РИА Новости, 28.09.2024

Украинский пленный признался в потере почти всех танков в своей роте

Танковая рота ВСУ, стоявшая в Новоукраинке на южнодонецком направлении, за год потеряла шесть танков из десяти, четыре танка были отправлены на ремонт,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:15

2024-09-28T06:15

2024-09-28T06:15

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Танковая рота ВСУ, стоявшая в Новоукраинке на южнодонецком направлении, за год потеряла шесть танков из десяти, четыре танка были отправлены на ремонт, последние месяцы танкисты ВСУ работали на двух машинах, которые пришли со срочного ремонта, рассказал РИА Новости пленный мехвод ВСУ Владимир Кузько. "Вначале в нашей роте было около 10 танков. Все - Т-64. За год осталось… шесть уничтожено, четыре - на завод. … Два увезли, два остаются", - пояснил он. Пленный танкист также рассказал, каким образом его подразделение использовало последних два танка, которые еще оставались на ходу, хотя нуждались в ремонте. "Сказали пока выезжать одним танчиком два экипажа. Один стоит, другой едет, а тот на подхвате в случае, если что-то (случится) с первым", - рассказал Кузько. По его словам, большинство техники было выбито после апреля 2024 года, когда на донецком направлении установилась теплая и безветренная погода. "Штурмов больше (со стороны ВС РФ), потеплело - больше FPV-дронов. Поломки танков, в "открытке" едешь танком, закипел, сломался патрубок, пока ты на коленях там, прилетел FPV-дрон - танчик все", - пояснил он. Он также отметил, что его танковая рота испытывала дефицит снарядов. "В танчик влезает снарядов 28 штук. Крайний раз мы выезжали, у нас было всего 20 штук. У нас работа шла с открытой (местности), нам сказали, что семь-восемь минут работы и назад... В итоге мы и трех минут не отработали", - добавил он.

https://ria.ru/20240928/leopard-1975202227.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973819261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, т-64, вооруженные силы рф, в мире