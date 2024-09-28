https://ria.ru/20240928/plen-1975280352.html

Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен

Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен - РИА Новости, 28.09.2024

Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов не попадал в плен, об этом... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:56

2024-09-28T20:56

2024-09-28T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

курская область

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов не попадал в плен, об этом он сам заявил в Telegram-канале.Как отметил офицер, эти сообщения стали для него неожиданностью, не уточнив при этом, где именно он их увидел."Тут оказывается в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто", — сказал Алаудинов.Ранее он рассказал об успешной операции в Курской области, при которой российским бойцам удалось вывести сослуживцев из окружения.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html

курская область

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в мире, апты алаудинов, курская область