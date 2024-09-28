Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 28.09.2024 (обновлено: 21:02 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/plen-1975280352.html
Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен
Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен - РИА Новости, 28.09.2024
Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов не попадал в плен, об этом... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:56
2024-09-28T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145074_0:118:3198:1917_1920x0_80_0_0_612ce3905d3053bf267a7dae3209b054.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов не попадал в плен, об этом он сам заявил в Telegram-канале.Как отметил офицер, эти сообщения стали для него неожиданностью, не уточнив при этом, где именно он их увидел.&quot;Тут оказывается в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто&quot;, — сказал Алаудинов.Ранее он рассказал об успешной операции в Курской области, при которой российским бойцам удалось вывести сослуживцев из окружения.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145074_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_b0b59b7a34a6254fdad1ddd7bdadccce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, апты алаудинов, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Курская область
Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен

Алаудинов опроверг слухи о попадании в плен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов не попадал в плен, об этом он сам заявил в Telegram-канале.
Как отметил офицер, эти сообщения стали для него неожиданностью, не уточнив при этом, где именно он их увидел.
«

"Тут оказывается в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто", — сказал Алаудинов.

Ранее он рассказал об успешной операции в Курской области, при которой российским бойцам удалось вывести сослуживцев из окружения.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
26 сентября, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала