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Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии
Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии - РИА Новости, 28.09.2024
Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии
Журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи Майи Санду с диаспорой в Италии за русский язык, сообщает Sputnik Молдова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:35
2024-09-28T18:35
2024-09-28T20:20
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи Майи Санду с диаспорой в Италии за русский язык, сообщает Sputnik Молдова в Telegram-канале."Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда недостойна присутствовать на приеме с соотечественниками", — цитирует агентство журналистку.Как предположила Дроздецкая, президент Молдавии настолько испугалась "опасных журналистов", что их даже передали итальянской полиции."Лучше бы так на преступников реагировали", — предложила она.Ранее в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кишинев старается лишить население Молдавии ресурсов на русском языке и стремится вытеснить русскоязычный контент с территории страны.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html
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в мире, молдавия, италия, майя санду
В мире, Молдавия, Италия, Майя Санду
Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии
Охрана президента Молдавии выгнала журналистку Дроздецкую из-за русского языка