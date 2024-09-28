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Нижегородские волонтеры начали шить антидроновые одеяла для бойцов СВО - РИА Новости, 28.09.2024
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Надежные люди
 
20:22 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/odeyala-1975276803.html
Нижегородские волонтеры начали шить антидроновые одеяла для бойцов СВО
Нижегородские волонтеры начали шить антидроновые одеяла для бойцов СВО - РИА Новости, 28.09.2024
Нижегородские волонтеры начали шить антидроновые одеяла для бойцов СВО
Волонтеры из города Лысково Нижегородской области научились шить одеяла, защищающие от беспилотников, для участников специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:22
2024-09-28T20:22
надежные люди
общество
нижегородская область
самара
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Волонтеры из города Лысково Нижегородской области научились шить одеяла, защищающие от беспилотников, для участников специальной военной операции, сообщил представитель законодательного собрания региона Евгений Люлин. "Лысковские волонтеры начали осваивать пошив антидроновых одеял. Говорят, что даже успели проверить разработку на практике. "Птички" их не видят", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он рассказал, что подобные одеяла шьют в Самаре, Кирове и Курске. "Для нижегородцев такое изделие пока не распространенная практика. Но лысковчане сами нашли технологию, сами изучили ее, сами раскроили, сами сшили. Все абсолютно на добрых началах. Потому что нет здесь своего и чужого. Победа - дело общее", - подчеркнул спикер нижегородского парламента. Он уточнил, что первую партию антидроновых одеял отправят бойцам в ближайшее время. "Наши парни говорят, что дроны для них - одна из главных проблем. Одеяло же выполняет двойную функцию - и убережет, и согреет. За счет специальной фольги внутри гасит тепловое излучение. С его помощью и технику спрятать можно", - отметил Люлин. Теперь важно поставить производство на поток. Ткани закуплены, технологии отработаны, нужны швеи и специальные швейные машинки, способные прошивать стропы, заключил он.
https://ria.ru/20240927/pomosch-1975054245.html
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общество, нижегородская область, самара, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , киров
Надежные люди, Общество, Нижегородская область, Самара, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Киров
Нижегородские волонтеры начали шить антидроновые одеяла для бойцов СВО

Люлин: нижегородские волонтеры начали шить антидроновые одеяла для бойцов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен — РИА Новости. Волонтеры из города Лысково Нижегородской области научились шить одеяла, защищающие от беспилотников, для участников специальной военной операции, сообщил представитель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
"Лысковские волонтеры начали осваивать пошив антидроновых одеял. Говорят, что даже успели проверить разработку на практике. "Птички" их не видят", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
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Он рассказал, что подобные одеяла шьют в Самаре, Кирове и Курске.
"Для нижегородцев такое изделие пока не распространенная практика. Но лысковчане сами нашли технологию, сами изучили ее, сами раскроили, сами сшили. Все абсолютно на добрых началах. Потому что нет здесь своего и чужого. Победа - дело общее", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
Он уточнил, что первую партию антидроновых одеял отправят бойцам в ближайшее время.
"Наши парни говорят, что дроны для них - одна из главных проблем. Одеяло же выполняет двойную функцию - и убережет, и согреет. За счет специальной фольги внутри гасит тепловое излучение. С его помощью и технику спрятать можно", - отметил Люлин.
Теперь важно поставить производство на поток. Ткани закуплены, технологии отработаны, нужны швеи и специальные швейные машинки, способные прошивать стропы, заключил он.
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