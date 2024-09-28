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В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы" - РИА Новости, 28.09.2024
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14:10 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/odessa-1975238645.html
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы" - РИА Новости, 28.09.2024
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
Бывший участник экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Демьян Ганул вместе с подельником снесли орден Ленина и "золотую звезду" с постамента на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:10
2024-09-28T14:10
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший участник экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Демьян Ганул вместе с подельником снесли орден Ленина и "золотую звезду" с постамента на площади в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, "Ганул снес со стелы "Крылья победы" орден Ленина и "Золотую звезду". На сопровождающем публикацию видео видно, как националисты снесли элементы с постамента с помощью лома. Представитель главного управления нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская 7 сентября сообщала, что полиция составила административные протоколы на разбивших изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе. Среди них был и Ганул. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России
https://ria.ru/20240924/odessa-1974448058.html
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в мире, россия, украина, одесса, владимир ленин (владимир ульянов)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Одесса, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"

"Страна.ua": участник "Правого сектора" снес орден Ленина с постамента в Одессе

© Фото : соцсетиВ Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы Крылья победы - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : соцсети
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший участник экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Демьян Ганул вместе с подельником снесли орден Ленина и "золотую звезду" с постамента на площади в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, "Ганул снес со стелы "Крылья победы" орден Ленина и "Золотую звезду".
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На сопровождающем публикацию видео видно, как националисты снесли элементы с постамента с помощью лома.
Представитель главного управления нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская 7 сентября сообщала, что полиция составила административные протоколы на разбивших изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе. Среди них был и Ганул.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России
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