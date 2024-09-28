В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
"Страна.ua": участник "Правого сектора" снес орден Ленина с постамента в Одессе
© Фото : соцсетиВ Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
© Фото : соцсети
В Одессе националисты снесли орден Ленина со стелы "Крылья победы"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший участник экстремистской украинской организации "Правый сектор"* Демьян Ганул вместе с подельником снесли орден Ленина и "золотую звезду" с постамента на площади в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, "Ганул снес со стелы "Крылья победы" орден Ленина и "Золотую звезду".
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На сопровождающем публикацию видео видно, как националисты снесли элементы с постамента с помощью лома.
Представитель главного управления нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская 7 сентября сообщала, что полиция составила административные протоколы на разбивших изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе. Среди них был и Ганул.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России