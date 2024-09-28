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Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:04
2024-09-28T10:04
2024-09-28T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 "прилет" со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Малокаховка, Софиевка, Песчаное, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии 8 населенных пунктов левобережья Днепра