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Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 28.09.2024
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Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:04
2024-09-28T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 "прилет" со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Малокаховка, Софиевка, Песчаное, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии 8 населенных пунктов левобережья Днепра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра
Осколки украинских снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов крупного калибра. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 "прилет" со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Малокаховка, Софиевка, Песчаное, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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