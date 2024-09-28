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Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:04

2024-09-28T10:04

2024-09-28T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 "прилет" со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Новая Каховка, Малокаховка, Софиевка, Песчаное, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , каховка, вооруженные силы украины