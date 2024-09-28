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При украинских обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.09.2024
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09:13 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/obstrely-1975211688.html
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.09.2024
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:13
2024-09-28T09:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 27 сентября. По шести районам области было выпущено 184 снаряда, а также 36 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 36 населенных пунктов. В пятницу повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 3 частных домовладениях, административном здании, 19 транспортных средствах, а также на двух зерновых хранилищах и здании весовой на территории сельскохозяйственного предприятия. "Ранены 6 мирных жителей. Трое пострадавших, включая 15-летнюю девочку с баротравмой, которая позже самостоятельно обратилась в детскую областную клиническую больницу за помощью в результате атаки БПЛА в посёлке Дубовое, после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. Госпитализированная 8-летняя девочка находится в удовлетворительном состоянии. Пострадавших при атаке БПЛА на автобус двоих мужчин, один из которых получил тяжёлые ранения, госпитализировали в медицинские учреждения города Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населённым пунктам было выпущено 84 боеприпаса и 11 беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки с помощью 6 БПЛА и выпущено 13 снарядов. В Волоконовском районе по хутору Шаховка выпущено 4 боеприпаса. В Грайворонском округе посёлок Горьковский, а также пять сел атакованы с помощью 22 боеприпасов и 7 дронов. "В Краснояружском районе село Колотиловка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и Терновое, хуторам Марьино и Панков выпущено 55 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 11 БПЛА", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974536364.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек

Гладков: при обстрелах ВСУ Белгородской области за сутки пострадали 6 человек

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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области за прошедшие сутки в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 27 сентября. По шести районам области было выпущено 184 снаряда, а также 36 беспилотников атаковали регион. Атакам подверглись 36 населенных пунктов. В пятницу повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 3 частных домовладениях, административном здании, 19 транспортных средствах, а также на двух зерновых хранилищах и здании весовой на территории сельскохозяйственного предприятия.
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"Ранены 6 мирных жителей. Трое пострадавших, включая 15-летнюю девочку с баротравмой, которая позже самостоятельно обратилась в детскую областную клиническую больницу за помощью в результате атаки БПЛА в посёлке Дубовое, после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. Госпитализированная 8-летняя девочка находится в удовлетворительном состоянии. Пострадавших при атаке БПЛА на автобус двоих мужчин, один из которых получил тяжёлые ранения, госпитализировали в медицинские учреждения города Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населённым пунктам было выпущено 84 боеприпаса и 11 беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки с помощью 6 БПЛА и выпущено 13 снарядов. В Волоконовском районе по хутору Шаховка выпущено 4 боеприпаса. В Грайворонском округе посёлок Горьковский, а также пять сел атакованы с помощью 22 боеприпасов и 7 дронов.
"В Краснояружском районе село Колотиловка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и Терновое, хуторам Марьино и Панков выпущено 55 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 11 БПЛА", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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