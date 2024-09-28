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Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 28.09.2024
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива
Шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили в субботу об обстреле Тель-Авива. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:05
2024-09-28T20:05
2024-09-28T20:05
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили в субботу об обстреле Тель-Авива. "Продолжая наш подход к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня утром, в субботу, 28 сентября, с помощью беспилотников совершили атаку на жизненно важную цель в Тель-Авиве на наших оккупированных территориях", - отмечается в заявлении группировок в их Telegram-канале. Они указали, что "операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжаются с возрастающей скоростью".
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в мире, тель-авив, палестина, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, израиль
В мире, Тель-Авив, Палестина, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Израиль
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива
Иракские шиитские вооруженные группировки заявили об обстреле Тель-Авива