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Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 28.09.2024
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20:05 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/obstrel-1975274887.html
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 28.09.2024
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива
Шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили в субботу об обстреле Тель-Авива. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:05
2024-09-28T20:05
в мире
тель-авив
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили в субботу об обстреле Тель-Авива. "Продолжая наш подход к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня утром, в субботу, 28 сентября, с помощью беспилотников совершили атаку на жизненно важную цель в Тель-Авиве на наших оккупированных территориях", - отмечается в заявлении группировок в их Telegram-канале. Они указали, что "операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжаются с возрастающей скоростью".
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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в мире, тель-авив, палестина, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, израиль
В мире, Тель-Авив, Палестина, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Израиль
Иракские шиитские группировки заявили об обстреле Тель-Авива

Иракские шиитские вооруженные группировки заявили об обстреле Тель-Авива

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" объявили в субботу об обстреле Тель-Авива.
"Продолжая наш подход к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня утром, в субботу, 28 сентября, с помощью беспилотников совершили атаку на жизненно важную цель в Тель-Авиве на наших оккупированных территориях", - отмечается в заявлении группировок в их Telegram-канале.
Они указали, что "операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжаются с возрастающей скоростью".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреТель-АвивПалестинаЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИракИзраиль
 
 
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