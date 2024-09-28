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ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 28.09.2024 (обновлено: 17:19 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/obstrel-1975255297.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2024
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:05
2024-09-28T17:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", - написал он.По словам губернатора, всего под обстрелы ВСУ попали десять населенных пунктов региона, по которым в совокупности враг выпустил более 40 артиллерийских снарядов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

Сальдо: при обстреле левобережья Херсонской области пострадали два человека

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", - написал он.
По словам губернатора, всего под обстрелы ВСУ попали десять населенных пунктов региона, по которым в совокупности враг выпустил более 40 артиллерийских снарядов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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