https://ria.ru/20240928/obstrel-1975255297.html

ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2024

ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:05

2024-09-28T17:05

2024-09-28T17:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975256620_0:13:960:553_1920x0_80_0_0_ec20daac2f1103143e3adc847507f8d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", - написал он.По словам губернатора, всего под обстрелы ВСУ попали десять населенных пунктов региона, по которым в совокупности враг выпустил более 40 артиллерийских снарядов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, владимир сальдо