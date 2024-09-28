https://ria.ru/20240928/obstrel-1975255297.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2024
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:05
2024-09-28T17:05
2024-09-28T17:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", - написал он.По словам губернатора, всего под обстрелы ВСУ попали десять населенных пунктов региона, по которым в совокупности враг выпустил более 40 артиллерийских снарядов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие
Сальдо: при обстреле левобережья Херсонской области пострадали два человека